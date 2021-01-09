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Врачи уточнили состояние пострадавшего при сходе лавины в Норильске подростка

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Состояние подростка, спасенного после схода лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске, оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации, сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края в субботу, 9 января.

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«Предварительно ставили ему сочетанные травмы, переохлаждение, обморожение сильное. Произведены необходимые медицинские вмешательства», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

ЧП произошло в ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве) на территории спортивно-туристического комплекса. Лавина накрыла пять домиков. В ходе поисковых работ живым был обнаружен только 14-летний мальчик. На месте пришествия нашли тела 38-летней женщины и полуторагодовалого мальчика. В настоящий момент ведутся поиски 45-летнего мужчины.

Сообщалось, что погибшими оказались жена и младший сын бизнесмена Владимира Попова, который занимается строительством и поставками отделочных материалов. Выживший подросток — его старший сын. Под снежными завалами оказалась вся семья из четырех человек.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Красноярского края в свою очередь начала проверку после схода лавины.

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