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Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток пришел в сознание

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Подросток, пострадавший при сходе лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском, пришел в сознание. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили «РИА Новости» в региональном минздраве.

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Отмечается, что на данный момент с мальчиком работают психологи.

Накануне сообщалось, что подросток находится в стабильно тяжелом состоянии. Юношу отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), он дышит самостоятельно.

Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января мск). Под снежной массой на горнолыжной базе «Гора Отдельная», по данным следователей, оказались четыре домика.

В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.

Спастись, как уточнялось, удалось двум людям: подростку, которого доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, и еще одному человеку, который выбрался самостоятельно и вызвал спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Его расследование на контроль взяли председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и региональная прокуратура.

Доцент геофака МГУ Дмитрий Петраков рассказал телеканалу «Звезда», что, для того чтобы правильно оценить причины схода лавины в Норильске, необходимо знать, были ли поврежденные здания спроектированы в соответствии со всеми требованиями, а также насколько сильную роль сыграло исключительно большое количество снега в Норильске в этом году.

Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций запретила посещение горы Отдельной, где сошла лавина. 10 января власти Норильска объявили днем траура по погибшим.

Ранее 11 января в пресс-службе прокуратуры Красноярского края сообщили, что разрешительные органы не выдавали документов на строительство домиков и выделение земли под них в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная», передает RT.

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