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В Норильске запретили посещение горы Отдельной

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Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций запретила посещение горы Отдельной в районе Норильска, где сошла лавина и погибли три человека. Об этом 9 января говорится в сообщении на сайте мэрии.

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«В связи с угрозой повторного схода лавины категорически запрещается посещение горы Отдельная у границы горнолыжного комплекса», — уточнили в администрации. Решение принято в ходе заседании комиссии под председательством начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игоря Лисина.

Ограничено передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах и ВС-10.

«Кроме того, комиссией принято решение обесточить территорию СТК «Гора Отдельная», а также установить полицейские посты для пресечения возможных проникновений на указанные территории и информационно-запрещающие знаки», — добавили в мэрии.

Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве). Под снежной массой на горнолыжной базе «Гора Отдельная», по данным следователей, оказались четыре домика. При этом ранее сообщалось о пяти, а затем о шести домиках.

В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.

10 января объявлено днем траура по погибшим. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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