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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели людей под лавиной в Норильске

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела по факту гибели трех человек под лавиной в Норильске. Об этом в субботу, 9 января, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования ряда уголовных дел. Одно из них возбуждено следственными органами ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия по ч. 3 ст. 238 УК РФ <…> в связи с гибелью людей в результате схода снежной лавины на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах Норильска», ― сказала она.

Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве). Под снежной массой на горнолыжной базе «Гора Отдельная», по данным следователей, оказались четыре домика. При этом ранее сообщалось о пяти, а затем о шести домиках.

В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.

Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций запретила посещение горы Отдельной в районе Норильска, где сошла лавина. Также было ограничено передвижение в районах горы, ущелья реки Талнах и ВС-10.

10 января объявлено днем траура по погибшим. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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