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Врачи рассказали о состоянии выжившего при сходе лавины в Норильске подростка

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Подросток, которого спасли из-под снежных завалов после схода лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщили в региональном минздраве.

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В настоящий момент юношу уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и он дышит самостоятельно.

«Мальчик в реанимации и стабильно тяжелый. Но снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве). Под снежной массой на горнолыжной базе «Гора Отдельная», по данным следователей, оказались четыре домика. При этом ранее сообщалось о пяти, а затем о шести домиках.

В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.

Спастись, как уточнялось, удалось двум людям — подростку, которого доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, и еще одному человеку, который выбрался самостоятельно и вызвал спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Его расследование на контроль взяли председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин и региональная прокуратура. Ведомство проводит проверку.

Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций запретила посещение горы Отдельной в районе Норильска, где сошла лавина. Также было ограничено передвижение в районах горы, ущелья реки Талнах и ВС-10.

10 января власти Норильска объявили днем траура по погибшим.

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