Лавина сошла на горнолыжной базе под Норильском

Лавина накрыла пять домиков на горнолыжном курорте в Талнахе в Красноярском крае в 20:30 мск.

По предварительной информации, пропавшими без вести числятся четыре человека, в том числе два ребенка. Данные уточняются.

Известно, что лавина сошла в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная».

На месте происшествия работают силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, состоящие из 50 человек и трех единиц техники.

19 ноября сообщалось, что сход лавины зарегистрирован на автодороге Палатка–Кулу–Нексикан в Магаданской области. Дорожные службы оперативно расчистили дорогу, никто не пострадал.