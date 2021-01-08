Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Республиканцы в палате представителей выступили против импичмента Трампу
Общество
На месте схода лавины под Норильском найдены два человека
Мир
Пелоси заявила о риске начала военных действий Трампом
Мир
Немецкая вакцина компании IDT Biologika показала низкий иммунный ответ
Мир
Парагвай подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»
Мир
Суд в Канзасе повторно приговорил Осипову к уже отбытому сроку
Политика
Пушков назвал слова Зеленского о событиях в Вашингтоне ахинеей
Мир
В Великобритании за сутки выявлены рекордные 68 тыс. случаев COVID-19
Общество
Климатолог заявила об опасной аномалии в России летом

Лавина сошла на горнолыжной базе под Норильском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лавина накрыла пять домиков на горнолыжном курорте в Талнахе в Красноярском крае в 20:30 мск.

По предварительной информации, пропавшими без вести числятся четыре человека, в том числе два ребенка. Данные уточняются.

Известно, что лавина сошла в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная».

На месте происшествия работают силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, состоящие из 50 человек и трех единиц техники.

19 ноября сообщалось, что сход лавины зарегистрирован на автодороге Палатка–Кулу–Нексикан в Магаданской области. Дорожные службы оперативно расчистили дорогу, никто не пострадал.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020