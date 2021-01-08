Лавина сошла на горнолыжной базе под Норильском
Лавина накрыла пять домиков на горнолыжном курорте в Талнахе в Красноярском крае в 20:30 мск.
По предварительной информации, пропавшими без вести числятся четыре человека, в том числе два ребенка. Данные уточняются.
Известно, что лавина сошла в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная».
На месте происшествия работают силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, состоящие из 50 человек и трех единиц техники.
19 ноября сообщалось, что сход лавины зарегистрирован на автодороге Палатка–Кулу–Нексикан в Магаданской области. Дорожные службы оперативно расчистили дорогу, никто не пострадал.