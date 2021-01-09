В Норильске объявили траур по погибшим при сходе лавины

Власти Норильска объявили 10 января днем траура по погибшим при сходе лавины в районе юго-западного склона горы «Отдельная», накрывшей территорию горнолыжной базы. Соответствующее распоряжение подписал и.о. исполняющего полномочия главы города Андрей Малков, сообщает в субботу, 9 января, пресс-служба правительства Норильска.

В этот день в городе будут приспущены флаги. Кроме того телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовали воздержаться от показа развлекательных передач и проведения увеселительных мероприятий.

«Администрация города Норильска, Норильский городской совет депутатов выражают скорбь и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — добавили в пресс-службе.

Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве). Под снежной массой на горнолыжной базе «Гора Отдельная» , по данным следователей, оказались четыре домика. При этом ранее сообщалось о пяти, а затем о шести домиках.

В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.

Спастись, как уточнялось, удалось двум людям — подростку, которого доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, и еще одному человеку, который выбрался самостоятельно и вызвал спасателей.

Как сообщалось, под лавину попали члены семьи бизнесмена Владимира Попова — всего четыре человека, в том числе его супруга и двое детей. Выживший 14-летний юноша является старшим сыном предпринимателя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Его расследование взяла на контроль региональная прокуратура. Ведомство проводит проверку.

В настоящий момент поисковые работы на месте схода лавины завершены. В них участвовали более 240 человек. По данным краевого главка МЧС, угрозы второго схода лавины в месте ЧП нет.