Россиянам продлили запрет на въезд в Финляндию. Мера действует с весны

2020 года, передает телеканал «Известия».

Въехать могут лишь россияне, имеющие близкого родственника в Финляндии, и при возникновении неотложных семейных обстоятельств.

Также с октября разрешен въезд с целью ремонта владельцам недвижимости.

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