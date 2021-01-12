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Россиянам продлили запрет на въезд в Финляндию

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Россиянам продлили запрет на въезд в Финляндию. Мера действует с весны
2020 года, передает телеканал «Известия».

Въехать могут лишь россияне, имеющие близкого родственника в Финляндии, и при возникновении неотложных семейных обстоятельств.

Также с октября разрешен въезд с целью ремонта владельцам недвижимости.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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