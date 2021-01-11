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В США подтвердили дальнейшее сокращение производства комплектующих к F-35 в Турции

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Производство комплектующих к американскому истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35 в Турции будет и дальше сворачиваться в течение 2021 и 2022 годов. Об этом заявил в понедельник, 11 января, официальный представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.

Он пояснил, что членство Турции в программе создания этих самолетов приостановлено из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Нет никаких изменений в политике США относительно статуса Турции в программе F-35. Членство Турции в программе F-35 приостановлено», — цитирует Кэмпбелла ТАСС.

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По его словам, производство большинства комплектующих F-35 было перенесено в другие страны в 2020 году, «и оно будет и дальше сокращаться в 2021 и 2022 годах».

Ранее в понедельник глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир заявил, что турецкие предприятия продолжают работать в рамках проекта создания американских истребителей пятого поколения F-35, несмотря на решение Вашингтона исключить их из этой программы. Также он сообщил, что российские ЗРК С-400 готовы к введению в эксплуатацию.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией систем, произведенных в США. При этом Штаты исключили Турцию из совместной программы про производству истребителей F-35 и ввели санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, которые ответственны за покупку С-400. Анкара заявила, что не будет поддаваться на санкционное давление Вашингтона и не отказалась от С-400.

30 декабря 2020 года Турция и США договорились о создании рабочей группы из-за покупки турецкой стороной российских ПВО С-400 и начали технические переговоры.

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