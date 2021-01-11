В Турции заявили о готовности ввести в эксплуатацию ЗРК С-400

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в Турции готовы к вводу в эксплуатацию. Об этом в понедельник, 11 января, заявил глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир.

«С-400 готовы к использованию, Вооруженные силы примут решение о том, когда возникнет такая необходимость», — приводит телеканал «24 ТВ» слова Демира.

Представитель Управления оборонной промышленности также отметил, что турецкие предприятия продолжают работать в рамках проекта создания американских истребителей пятого поколения F-35 вопреки решению США об исключении их из этой программы. Кроме того, он допустил вероятность покупки второй партии российских систем ПВО, несмотря на американские санкции.

30 декабря 2020 года Турция и США договорились о создании рабочей группы из-за покупки турецкой стороной российских ПВО С-400 и начали технические переговоры. Накануне турецкая сторона заявила о готовности не поддаваться санкционному давлению Вашингтоне. 14 декабря США ввели санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, которые ответственны за покупку С-400.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией систем, произведенных в США.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.