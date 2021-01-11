Количество пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве увеличат до 100

В Москве с 14 января общее количество пунктов вакцинации будет увеличено до 100. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в понедельник, 11 января, на своем сайте.

«В четверг, 14 января 2021 года, начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100», — говорится в сообщении.

Также Собянин расширил список категорий граждан, которым доступна вакцинация от коронавируса, передает агентство городских новостей «Москва».

Так, с 13 января будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки; информационные технологии, телекоммуникации и связь; социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями; управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью; гостиницы, туристические агентства и прочие организации, которые предоставляют услуги в сфере туризма, передает RT.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

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