В Москве с 13 января откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан

В Москве вакцинация для работников научной отрасли, турагентств и предприятий информтехнологий откроется 13 января. Об этом в понедельник, 11 января, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, со среды записаться на прививку смогут люди, работающие в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, социального обслуживания населения, которые осуществляются частными и некоммерческими организациями, в управлении недвижимым имуществом, туристической сфере.

По словам Собянина, в Москве сохраняется высокий интерес в вакцинации от коронавируса, в новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря.

«Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей», — написал градоначальник в своем блоге.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Ранее в Москве уже открылась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

С 28 декабря началась запись на вакцинацию для людей старше 60 лет. Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет 26 декабря.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.