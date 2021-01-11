Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы государства в Киргизии. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента. Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства и союзничества. Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС», — говорится в заявлении российского лидера.

Путин выразил надежду, что деятельность Жапарова во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей, так как это отвечает интересам народов и идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе.

В свою очередь глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова на брифинге заявила, что были учтены ошибки прошлых кампаний и досрочные президентские выборы в республике прошли на высоком уровне.

По данным ЦИК страны, обработки данных более чем с 98% участков, Садыр Жапаров побеждает с 79,2% голосов.

Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поздравил по телефону Жапарова с победой на выборах президента Киргизии и пригласил посетить Казахстан. Кроме того, он выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества стран.

Накануне Жапаров пообещал вывести Киргизию из кризиса в течение ближайших двух-трех лет и заверил, что в случае победы на выборах главы государства будет продолжать стратегические и союзнические отношения с Россией.