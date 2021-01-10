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Кандидат в президенты Киргизии оценил отношения с Россией

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Бывший премьер-министр и исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров в воскресенье, 10 января, заявил, что в случае победы на выборах главы государства будет продолжать стратегические и союзнические отношения с Россией.

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Политик подчеркнул, что союзнический характер отношений между странами сохраняется уже 30 лет и Москва является главным стратегическим партнером Бишкека.

После голосования на одном из избирательных участков Жапаров заявил журналистам, что все кандидаты на пост президента Киргизии являются его основными конкурентами. Трансляцию вели телеканалы республики. Он выразил уверенность, что одержавший победу на выборах оправдает доверие избирателей и будет отстаивать интересы страны.

10 января в республике проходят выборы главы республики и референдум по изменению конституции страны. По данным ЦИК Киргизии, в выборах и голосовании примут участие более 3,5 млн человек. За четыре часа с начала голосования явка составила 9,23%.

Накануне глава комиссии Нуржан Шайдалбекова допустила проведение второго тура президентских выборов в стране. В случае необходимости они могут состояться в течение 14 дней после подведения итогов основного голосования. При этом подсчет голосов не должен длиться более 20 дней. Однако, по ее словам, это понадобится, только если ни один из кандидатов в ходе основного тура не наберет более 50% голосов избирателей.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии прошли протесты. Сторонники партий, которые не попали в жогорку кенеш (паламент), вышли на улицы. В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

15 октября ушел с поста и президент страны Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову, и протесты прекратились. 4 ноября представитель фракции «Республика — Ата-Журт» Талант Мамытов был избран новым спикером парламента.

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