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Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии
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Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник поздравил по телефону Садыра Жапарова с победой на выборах главы Киргизии и пригласил посетить Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Токаева 11 января.

С первого тура: почему Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии
После обработки 92% протоколов врио главы республики набирает 79% голосов

«Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах, отметив, что итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им программы по дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого социально-экономического развития Кыргызстана», — отмечает пресс-служба.

Казахстанский лидер выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества «с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, что отвечает коренным интересам народов» двух стран.

Токаев также пригласил Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом. Киргизский политик принял приглашение.

Он также поздравил Токаева с успешным проведением парламентских выборов.

10 января в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по изменению конституции.

По данным Центризбиркома государства, ручной пересчет голосов подтверждает победу Жапарова на выборах. Он набирает 83,9% голосов после подсчета более 74% бюллетеней. По итогам автоматического подсчета 98% протоколов политик лидирует с 79% голосов.

В случае победы на выборах Жапаров пообещал, что продолжит стратегические и союзнические отношения с Россией.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии прошли протесты. Сторонники партий, которые не попали в жогорку кенеш (парламент), вышли на улицы. Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

15 октября ушел с должности президент республики Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к премьеру Садыру Жапарову, и протесты прекратились.

В начале ноября представитель фракции «Республика — Ата-Журт» Талант Мамытов был избран новым спикером парламента.

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