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Мэр Вашингтона призвала усилить меры безопасности перед инаугурацией

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Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер призвала министерство внутренней безопасности (МВБ) США принять дополнительные меры по обеспечению безопасности столицы перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

Она назвала штурм Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа 6 января «беспрецедентным террористическим актом» и перечислила ряд мер для защиты Вашингтона в преддверии вступления Байдена в должность главы государства 20 января.

«Призываю МВБ скорректировать свой подход к инаугурации несколькими конкретными способами и изложила их в письме исполняющему обязанности министра [внутренней безопасности Чеду] Вулфу» — говорится в заявлении, опубликованном 10 января в Twitter.

В частности, Боузер попросила продлить уже объявленный специальный период безопасности с 11 по 24 января, а объявить предчрезвычайное положение в Вашингтоне, чтобы усилить координацию между федеральными правоохранительными органами.

Кроме того, политик призвала министерство юстиции поручить ФБР проводить до 24 января ежедневные брифинги по вопросам безопасности, а МВБ запретить любые общественные собрания на этот период.

Ранее в этот день стало известно, что федеральные власти США подготовили документ, согласно которому необходимо усилить меры безопасности для членов конгресса, которые прибудут на церемонию инаугурации Байдена.

Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. В пятницу, 8 января, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на мероприятии. В этот же день Байден объявил об участии вице-президента Майка Пенса в церемонии.

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. За день до этого во время заседания конгресса, на котором подводились итоги выборов, сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. пять человек погибли, в том числе получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить Трампа от власти.

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