Мэр Вашингтона призвала усилить меры безопасности перед инаугурацией

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер призвала министерство внутренней безопасности (МВБ) США принять дополнительные меры по обеспечению безопасности столицы перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

Она назвала штурм Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа 6 января «беспрецедентным террористическим актом» и перечислила ряд мер для защиты Вашингтона в преддверии вступления Байдена в должность главы государства 20 января.

«Призываю МВБ скорректировать свой подход к инаугурации несколькими конкретными способами и изложила их в письме исполняющему обязанности министра [внутренней безопасности Чеду] Вулфу» — говорится в заявлении, опубликованном 10 января в Twitter.

I strongly urge the United States Department of Homeland Security to adjust its approach to the Inauguration in several specific ways, and have outlined them in the following letter to Acting Secretary Wolf. pic.twitter.com/GaxUWfFbxk