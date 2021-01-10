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Стало известно об усилении мер безопасности на инаугурации Байдена

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Федеральные власти США повышают меры безопасности для членов конгресса, которые прибудут на церемонию инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом 9 января сообщил портал Axios со ссылкой на внутренний документ.

Решение принято из-за учащения случаев столкновения разгневанных американцев с законодателями и штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа в среду, 6 января.

Отмечается, что правоохранители Капитолия будут тесно сотрудничать со службами безопасности Вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса, Международного аэропорта Балтимора и Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана, чтобы повысить безопасность членов конгресса во время их поездок в Вашингтон и обратно.

Инаугурация Байдена пройдет 20 января. В пятницу, 8 января, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации демократа. В этот же день Байден объявил об участии Пенса в церемонии.

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. За день до этого во время заседания конгресса, на котором подводились итоги выборов, сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека погибли в ходе беспорядков, также впоследствии скончался получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить Трампа от власти.

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