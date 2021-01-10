Стало известно об усилении мер безопасности на инаугурации Байдена
Федеральные власти США повышают меры безопасности для членов конгресса, которые прибудут на церемонию инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом 9 января сообщил портал Axios со ссылкой на внутренний документ.
Решение принято из-за учащения случаев столкновения разгневанных американцев с законодателями и штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа в среду, 6 января.
Отмечается, что правоохранители Капитолия будут тесно сотрудничать со службами безопасности Вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса, Международного аэропорта Балтимора и Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана, чтобы повысить безопасность членов конгресса во время их поездок в Вашингтон и обратно.
Инаугурация Байдена пройдет 20 января. В пятницу, 8 января, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации демократа. В этот же день Байден объявил об участии Пенса в церемонии.
7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. За день до этого во время заседания конгресса, на котором подводились итоги выборов, сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.
Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека погибли в ходе беспорядков, также впоследствии скончался получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить Трампа от власти.