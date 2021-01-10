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На Украине 90% тестов на коронавирус оказались российского производства

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Почти все тесты на выявление коронавируса, используемые на Украине, были произведены в России. Об этом заявил председатель Национальной медицинской палаты, директор госпредприятия «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко.

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«На Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР-тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема» и др.», — написал он 8 января в своем Facebook.

Таким образом, он прокомментировал и назвал ложью слова ряда украинских чиновников о том, что Киев якобы не может закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» по политическим причинам.

Речь идет об украинском министре здравоохранения Максиме Степанове, главе профильного комитета рады Михаиле Радуцком, главном санитарном враче Украины Викторе Ляшко и главе госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсене Жумадилове.

«Российские ПЦР-тест-системы используются как в частной, так и бюджетной сфере. Даже ПЦР-тест-системы харьковской компании «Астравир» производятся на основе российских компонентов... Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя!», — отметил Кравченко.

Эксперт подчеркнул, что, согласно украинскому законодательству, медицинскими иммунобиологическими препаратами являются и вакцины, и диагностикумы. После этого он намекнул на политику двойных стандартов при покупке у России иммунобиопрепаратов.

5 января харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 8 января глава украинского минздрава подтвердил этот факт, но уточнил, что это только заявка. По его словам, в стране в настоящий момент не рассматривается применение российской вакцины от коронавируса.

Чиновник подчеркнул, что Киев уже заключил договор по поставке вакцины китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Кроме того, Степанов подчеркнул, что Украина продолжает вести переговоры с другими производителями вакцины от коронавируса и они, по его словам, уже на этапе технического согласования договоров.

Политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность. Украинский президент Владимир Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить украинцам, почему страна не хочет закупать российский препарат.

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