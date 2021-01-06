Фонд поддержки детей с редкими болезнями готов к проверкам и прозрачности

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями готов к проверкам, а также публикации информации «о каждом шаге» организации и прозрачности ее рабочих процессов. Об этом сообщил в среду, 6 января, глава фонда, член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко.

«Мы понимаем, что нас будут очень тщательно проверять. Не просто предметно и детально, а ежедневно, под лупой. И попечительский совет фонда, и налоговые органы, и наш учредитель — Минздрав, и общественные организации, и пациентские сообщества, и даже СМИ. Ключевым принципом работы фонда должна быть прозрачность всех рабочих процессов», — рассказал Ткаченко в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что вся информация будет публиковаться на сайте. Кроме того, данные будут понятны «как экспертам, так и каждому россиянину».

«В кратчайшие сроки мы это реализуем. Единственное, от чего мы отказались и чем мы будем отличаться от многих благотворительных фондов, — на сайте не будет общедоступных анкет с фотографиями и историями болезни детей. С одной стороны, анкета конкретного ребенка с его адресом и диагнозом, фотографией и отчетами о проведенном лечении — убедительный аргумент», — объяснил глава фонда.

Ткаченко добавил, что сайт планируется запустить в январе.

Накануне 5 января президент России Владимир Путин объявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями.

На следующий день Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра». Учредителем фонда станет Министерство здравоохранения России.