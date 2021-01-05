Детский запрос: как будет работать фонд помощи маленьким пациентам

В России появится фонд помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями – «Круг добра». В него будут направляться средства, полученные в результате повышения ставки налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Ожидается, что уже в 2021 году в фонд поступит 60 млрд рублей, большую часть из которых планируется направить на приобретение лекарств. Об этом стало известно по итогам совещания, которое Владимир Путин провел 5 января в режиме видеоконференции. По мнению экспертов, в дальнейшем механизм «окрашенных» налогов нужно развивать не только для наполнения фонда, но и для решения других социальных проблем.

«Круг» и список

Первое публичное совещание, которое в 2021 году провел президент, было посвящено социальным вопросам. Поздравив участников мероприятия с наступившим новым годом, Владимир Путин напомнил, что в конечном счете цель ежедневной работы власти — в том, чтобы «люди жили лучше, а это значит, что всегда во главу угла должны быть положены решения вопросов социального характера».

— У меня на столе лежит проект Указа о создании фонда – мы договаривались об этом – Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, так называемыми орфанными, заболеваниями, — сообщил глава государства. — Мы решили назвать этот фонд «Круг добра».

Детский запрос_2 Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огареве проводит совещание по вопросам социальной защиты населения в формате видеоконференции Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

«Круг добра» будет пополняться средствами от повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для россиян, которые получают доходы свыше 5 млн рублей в год. Владимир Путин добавил, что таким образом удастся дополнительно получить около 60 млрд рублей. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, внештатными специалистами Минздрава предварительно сформирован перечень из 30 заболеваний. Кроме того, создан список, в который вошел 41 лекарственный препарат — планируется, что в текущем году лечение получат порядка 4 тыс. детей с редкими заболеваниями.

— Лекарства, по всем оценкам, являются наиболее емкой частью, которую мы будем использовать из этого фонда. Сейчас предположительно на те 30 наименований заболеваний и 41 лекарственный препарат предполагается направить 47 млрд рублей из этих 60, — пояснила Татьяна Голикова. — Что касается медицинских изделий, то медицинскими изделиями из этого фонда предполагается обеспечить порядка 5 тыс. наших маленьких пациентов на сумму, конечно, несопоставимую с лекарствами, – порядка 1 млрд рублей и еще на сумму 3 млрд рублей – более 10 тыс. наших детей по техническим средствам реабилитации.

Предполагается, что перечень заболеваний будет расширяться в процессе деятельности фонда, сообщил «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Сейчас поддержка таких детей — болезненная проблема, которую каждый субъект решает по-своему. При этом в силу ограниченности ресурсов в региональных бюджетах попытки ее решения нередко приводили к тупику, отметил эксперт. В частности, направление средств на лечение маленьких пациентов с редкими заболеваниями часто оборачивалось недостатком финансирования других программ детского здравоохранения. Поэтому федеральная поддержка сильно улучшит ситуацию, уверен Сергей Рыбальченко.

Детский запрос_1 Участники совещания по вопросам социальной защиты населения Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Решение использовать для наполнения фонда так называемые «окрашенные» налоги — в данном случае, повышенный налог на доходы выше 5 млн рублей в год — правильное, — считает он.

Раньше налоговики и финансисты не поддерживали механизм «окрашенных» налогов, хотя в международной практике он используется довольно часто и хорошо себя зарекомендовал, напомнил представитель ОП. Например, в Финляндии сборы от игорного бизнеса поступают в специальный детский фонд, а во Франции часть акцизов на табак поступает в Национальную кассу семейных пособий, рассказал он.

— Это, в конечном счете, способствует росту социальной ответственности и солидарности в обществе, которой нам часто не хватает. Я считаю, что это только начало — в дальнейшем нужно развивать этот механизм и не только для наполнения данного фонда, но и для решения других социальных проблем, — уверен Сергей Рыбальченко.

Сократить очередь

В 2021 году в России также планируется построить 767 детских садов на 112 тыс. мест, сообщила Татьяна Голикова. По ее данным, это позволит полностью закрыть очередь в детские дошкольные учреждения для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет — сегодня на очереди стоят 153 тыс. детей.

О том, что в России ликвидированы очереди в детские сады, заявлялось еще во время премьерства Дмитрия Медведева, напомнил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако проблема существует и по сей день, отметил депутат.

Детский запрос_4 Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

— Недавно я был в одном из районов Татарстана, где проблема заключается в том, что детский сад размещается в одном здании со школой. Там есть потребность в дополнительных местах, но средств на их создание у муниципалитета нет, — рассказал парламентарий. — Проблема нехватки мест в яслях существует до сих пор. Ее пытаются решать местные власти, но нужны дополнительные средства — для того, чтобы, например, сделать ремонт. У учреждений и муниципалитетов средств нет. Только при выделении средств этот вопрос может быть решен.

На совещании Владимир Путин поручил оказать помощь регионам, которые до сих пор не смогли обеспечить школьников горячим питание. Обсуждался во время мероприятия и вопрос поддержки семей — малообеспеченных и воспитывающих детей от трех до семи лет. Ежемесячная выплата на детей этого возраста была введена с июня прошлого года. При этом пособие начислялось начиная с 1 января 2020-го и уже в июне граждане получали деньги за шесть месяцев. Выплаты предназначены для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, и пособие назначается в размере половины детского регионального ПМ. В новом году в стране вводится трехступенчатая система с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка.

— Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума. Если и это увеличенное пособие также не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет, — пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

Заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься с 1 апреля, но расчет данной выплаты, как и в прошлом году, будет сделан начиная с января, подытожил министр.

На повестке дня оказалась и тема жилья. В 2021-м планируется переселить из аварийного жилого фонда около 130 тыс. человек, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что на пике программы реновации, которая была принята еще в 2017-м, для переселения в Москве ежегодно планируется строить 3-3,5 млн кв. м жилья.