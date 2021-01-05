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Путин объявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями

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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам соцзащиты населения 5 января заявил, что подготовлен проект указа о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями.

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«У меня на столе лежит проект указа о создании фонда — мы договаривались об этом — поддержки детей с тяжелым и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе, редкими, так называемыми орфанными заболеваниями», — заявил глава государства.

Он добавил, что фонд получит название «Круг добра».

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что порядка 4 тыс. детей получат лечение и лекарства из средств фонда помощи детям с редкими заболеваниями.

В ноябре Путин поручил сохранить объемы лечения и лекарственного обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями. Средства на выполнение распоряжения российского лидера будут выделены из средств федерального бюджета путем повышения налога на доходы физических лиц.

В июне Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. По словам главы государства, такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Голиковой оперативно реагировать на дефицит импортных лекарств для лечения редких заболеваний у детей. Он подчеркнул, что правительство выделяет деньги на приобретение лекарственных препаратов, которые необходимы больным детям, однако проблема требует системного решения.

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