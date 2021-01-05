В Госдуме назвали безумным обещание Киева устроить России «Афганистан»

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет 5 января оценил обещание украинского политика устроить России второй Афганистан в случае войны в Донбассе. По словам парламентария, это безумие и неадекватность.

«Это слова безумцев и неадекватных политиков. Нужно, чтобы в эту ситуацию срочно вмешались медики. Подобному персонажу может помочь только медицина. Украинскому минздраву нужно срочно госпитализировать столь опасного для общества человека, у которого вместо мира и созидания в голове одна война и разрушение»,— сказал Шеремет «РИА Новости».

Он выразил уверенность, что украинцы уже устали от своих «горе-правителей». По словам Шеремета, власти Украины предали свой народ и развалили страну, а теперь, чтобы ни за что не отвечать, стараются выставить виноватой во всем Россию.

Парламентарий отметил, что в России не обращают внимания на происходящие в соседнем государстве процессы, а только жалеют «терпеливый украинский народ».

Как стало известно во вторник, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил о том, что в случае военного конфликта с Россией Киев «перейдет в наступление».

По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном. Арестович отмечал, что украинская сторона уже «отстреляла по России» более сотни «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов, некоторые из которых даже «попали в цель».

30 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что тема Крыма должна стать для России «адской».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозу Кулебы «заявлением из преисподней».