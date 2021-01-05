Прямой эфир
Общество
В гражданский оборот в течение недели поступят 1,5 млн доз вакцины «Спутник V»
Мир
Путин обсудил с Меркель возможное совместное производство вакцин
Мир
Песков заявил о невозможности мировой войны благодаря ядерному паритету
Экономика
Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице на 2021 год
Туризм
Москва присоединилась к проекту по безопасности путешествий на фоне COVID-19
Общество
Прокуратура в период пандемии добилась погашения долгов по зарплате на 22 млрд рублей
Экономика
Мишустин расширил возможности использования средств по соцконтракту
Мир
Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо
Мир
США разместили ударные беспилотники в Румынии

В Госдуме назвали безумным обещание Киева устроить России «Афганистан»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет 5 января оценил обещание украинского политика устроить России второй Афганистан в случае войны в Донбассе. По словам парламентария, это безумие и неадекватность.

Принуждение к спору: с кем Украина поссорилась в прошедшем году
Что не так в отношениях Киева с Венгрией, Белоруссией и Польшей

«Это слова безумцев и неадекватных политиков. Нужно, чтобы в эту ситуацию срочно вмешались медики. Подобному персонажу может помочь только медицина. Украинскому минздраву нужно срочно госпитализировать столь опасного для общества человека, у которого вместо мира и созидания в голове одна война и разрушение»,— сказал Шеремет «РИА Новости».

Он выразил уверенность, что украинцы уже устали от своих «горе-правителей». По словам Шеремета, власти Украины предали свой народ и развалили страну, а теперь, чтобы ни за что не отвечать, стараются выставить виноватой во всем Россию.

Парламентарий отметил, что в России не обращают внимания на происходящие в соседнем государстве процессы, а только жалеют «терпеливый украинский народ».

Как стало известно во вторник, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил о том, что в случае военного конфликта с Россией Киев «перейдет в наступление».

По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном. Арестович отмечал, что украинская сторона уже «отстреляла по России» более сотни «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов, некоторые из которых даже «попали в цель».

30 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что тема Крыма должна стать для России «адской».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозу Кулебы «заявлением из преисподней».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020