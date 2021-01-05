В Киеве пообещали устроить России «Афганистан» в случае войны

В случае военного конфликта с Россией Киев «перейдет в наступление», заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче: у нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации», — заявил он в эфире канала Politekа.

Арестович отметил, что украинская сторона уже «отстреляла по России» более сотни «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов, некоторые из которых даже «попали в цель». Также он подчеркнул, что после этого с Украиной не произошло «ничего страшного».

По словам советника, лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.

30 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что тема Крыма должна стать для России «адской».

«И мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», — отметил он.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозу Кулебы «заявлением из преисподней».