МИД Украины пообещал сделать тему Крыма «адской» для России
Тема Крыма должна стать для России «адской». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«И мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», — отметил он в эфире телеканала «ТСН».
По его мнению, однажды в Симферополе будет поднят украинский флаг. Он также выразил уверенность в том, что данная цель будет обязательно достигнута.
Политик добавил, что поддержку «Крымской платформы» — саммита, где намерены обсудить вопрос «возвращения» Крыма, можно назвать вопросом «политического выбора для других стран». Кулеба подчеркнул, что ряд государств поддерживает ее и готов принимать участие.
17 декабря сообщалось, что Дмитрий Кулеба заявил, что ему обидно от нежелания главы МИД России Сергея Лаврова контактировать с ним. По словам Кулебы, Киев не видит «никакого желания Лаврова выходить на контакт ни в нормандском формате, ни в двустороннем».
Лавров в свою очередь заявил, что всегда открыт к обсуждению двусторонних отношений с Киевом со своим украинским коллегой, но не встречает ответной инициативы.
При этом за день до этого Кулеба заявил, что противодействие России и поддержка украинцев за рубежом станут ключевыми направлениями внешней политики Украины в 2021 году.
Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав страны. Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.