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МИД Украины пообещал сделать тему Крыма «адской» для России

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Тема Крыма должна стать для России «адской». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«И мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», — отметил он в эфире телеканала «ТСН».

По его мнению, однажды в Симферополе будет поднят украинский флаг. Он также выразил уверенность в том, что данная цель будет обязательно достигнута.

Политик добавил, что поддержку «Крымской платформы» — саммита, где намерены обсудить вопрос «возвращения» Крыма, можно назвать вопросом «политического выбора для других стран». Кулеба подчеркнул, что ряд государств поддерживает ее и готов принимать участие.

17 декабря сообщалось, что Дмитрий Кулеба заявил, что ему обидно от нежелания главы МИД России Сергея Лаврова контактировать с ним. По словам Кулебы, Киев не видит «никакого желания Лаврова выходить на контакт ни в нормандском формате, ни в двустороннем».

Лавров в свою очередь заявил, что всегда открыт к обсуждению двусторонних отношений с Киевом со своим украинским коллегой, но не встречает ответной инициативы.

При этом за день до этого Кулеба заявил, что противодействие России и поддержка украинцев за рубежом станут ключевыми направлениями внешней политики Украины в 2021 году.

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав страны. Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.

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