Джонсон объявил третий национальный локдаун в Англии

Премьер-министр Великобритании 4 января Борис Джонсон объявил о начале третьего национального локдауна в стране из-за пандемии коронавируса.

Как передает Би-би-си, начиная с 5 января английские школы переходят на удаленный режим работы. Очное обучение будет доступно для детей врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Кроме того, людям с тяжелыми хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома.

Также закрываются все зоопарки, а рестораны и магазины больше не могут продавать алкоголь на вынос.

Сроки длительности локдауна зависят от динамики распространения инфекции. По словам премьера, к середине февраля будут привиты четыре первые приоритетные группы населения: жильцы домов престарелых, медики, самые пожилые люди и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

В своем обращении к нации Джонсон назвал предстоящие недели «самыми трудными» и добавил, что страна вступает в «последнюю фазу борьбы с пандемией».

Накануне, 3 января, британская оппозиция призвала ввести общенациональный карантин в течение 24 часов из-за распространения COVID-19.

В ответ Джонсон не исключил, что в ближайшие несколько недель во многих частях страны придется ужесточить ограничения. В частности, это может коснуться закрытия школ.

При этом он заявил, что придерживается своего предыдущего прогноза об улучшении ситуации к весне. Глава правительства также надеется, что «десятки миллионов» будут вакцинированы в ближайшие три месяца.

2 января сообщалось, что в Великобритании за сутки выявили еще 57,7 тыс. заболевших COVID-19. Это число стало рекордным с начала пандемии.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

В связи с этим в Лондоне был введен полный локдаун.

В частности, жителям запретили собираться вместе на Рождество. В регионе закроются магазины, не торгующие продовольствием, спортивные залы и парикмахерские. Гражданам посоветовали не покидать дома без крайней необходимости.

В других районах Англии, где уровень распространения COVID-19 ниже, празднование Рождества разрешат в составе двух семей, а не трех, как говорилось ранее. Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия.

В конце октября премьер-министр Великобритании объявил о втором карантине в Англии, который длился с 5 ноября по 2 декабря. Первые ограничительные меры вводились весной, а их смягчение началось в мае.