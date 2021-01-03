Соседка рассказала о хозяйке загрызших 11-летнего мальчика собак

Жительница подмосковной Ивантеевки рассказала о хозяевах питомника, где собаки растерзали 11-летнего мальчика. В беседе с РЕН ТВ 3 января соседка отметила, что заводчица собак злоупотребляет алкоголем.

«Раньше другой хозяин какой-то был. А эта (владелица питомника. — Ред.) — какая-то алкашка. Сейчас их (собак. — Ред.) не видно. Раньше, бывало, лают, шум как поднимут. Мы тоже ходили на них писать», — рассказала женщина.

По ее словам, восемь лет назад из-за соседских псов она лишилась собаки. Женщина рассказала, что тогда ее лайка убежала и была убита вместе с бродящими по улице псами из питомника.

Трагедия произошла накануне. По данным телеканала, ребенок решил покормить животных, находившихся в вольере, однако собаки вырвались и загрызли мальчика. Предположительно, родители погибшего были в гостях у хозяев питомника.

На данный момент на территории питомника нет ни животных, ни хозяев, вольеры опечатаны.

Ранее в этот день в прокуратуре пообещали проверить собачий питомник на предмет соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Также будет дана оценка исполнению органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль.