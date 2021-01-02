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Врач опроверг слухи об отсутствии ухода за Джигарханяном перед смертью

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Академик РАН, профессор Армаис Камалов, руководитель Университетской клиники МГУ, под присмотром которого последние дни до смерти провел актер Армен Джигарханян, развеял слухи о «плачевном состоянии», в котором он якобы находился, сообщил телеканал РЕН ТВ 2 января.

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«Обидно, что вокруг блестящего актера раздуваются ненужные сплетни и склоки. Джигарханян — великий актер, пускай таким и останется в нашей памяти», — уточнил он.

Врач назвал информацию, распространенную рядом СМИ, о том, что за Джигарханяном никто не ухаживал, полной чушью. По словам специалиста, такие слухи могут распускать только те, кто не видел артиста перед смертью.

По словам Камалова, у знаменитого артиста был «набор болезней, которые с возрастом прогрессировали». Он уточнил, что человеческие ресурсы не безграничны, как бы врачи ни старались продлить жизнь артиста.

Профессор предположил, что сиделка и бывшая жена актера, которые присматривали за Джигарханяном, не имели возможности обеспечивать идеальный уход, поскольку обе женщины пожилые. Кроме того, его поддерживали друзья Джигарханяна.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в последние дни жизни Джигарханян «похудел, у него были сильные пролежни» и «выглядел он неухоженным», что якобы подтверждал его пасынок Степан.

В интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» юморист Евгений Петросян заявил, что народный артист СССР «сгнил, лежа в постели, в муках и адских болях», ему нужна была медицинская помощь, но он ее не получал.

Пасынок Джигарханяна Степан опроверг эту информацию. В интервью kp.ru он упомянул, что знает, откуда появилась эта «шумиха». По его словам, бывшей жене артиста Виталине Цымбалюк-Романовской о ненадлежащем уходе за артистом «кто-то написал» из медперсонала клиники, в которой лежал Джигарханян, а та, в свою очередь, поверила «анонимной информации» и поделилась с супругой Петросяна Татьяной Брухуновой.

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября, на 86-м году жизни. В последние годы его состояние здоровья ухудшилось. По предварительным данным, у актера остановилось сердце на фоне множества хронических заболеваний.

Его похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой дочери.

16 ноября приемный сын Армена Джигарханяна Степан опубликовал в Instagram один из последних снимков народного артиста СССР. Ранее СМИ раскрыли содержание завещания актера. Согласно документу, наследником является только его приемный сын Степан. Ранее артист составлял завещание, в котором упоминал свою ныне бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, однако позднее его отменил.

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