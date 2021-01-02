Врач опроверг слухи об отсутствии ухода за Джигарханяном перед смертью

Академик РАН, профессор Армаис Камалов, руководитель Университетской клиники МГУ, под присмотром которого последние дни до смерти провел актер Армен Джигарханян, развеял слухи о «плачевном состоянии», в котором он якобы находился, сообщил телеканал РЕН ТВ 2 января.

«Обидно, что вокруг блестящего актера раздуваются ненужные сплетни и склоки. Джигарханян — великий актер, пускай таким и останется в нашей памяти», — уточнил он.

Врач назвал информацию, распространенную рядом СМИ, о том, что за Джигарханяном никто не ухаживал, полной чушью. По словам специалиста, такие слухи могут распускать только те, кто не видел артиста перед смертью.

По словам Камалова, у знаменитого артиста был «набор болезней, которые с возрастом прогрессировали». Он уточнил, что человеческие ресурсы не безграничны, как бы врачи ни старались продлить жизнь артиста.

Профессор предположил, что сиделка и бывшая жена актера, которые присматривали за Джигарханяном, не имели возможности обеспечивать идеальный уход, поскольку обе женщины пожилые. Кроме того, его поддерживали друзья Джигарханяна.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в последние дни жизни Джигарханян «похудел, у него были сильные пролежни» и «выглядел он неухоженным», что якобы подтверждал его пасынок Степан.

В интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» юморист Евгений Петросян заявил, что народный артист СССР «сгнил, лежа в постели, в муках и адских болях», ему нужна была медицинская помощь, но он ее не получал.

Пасынок Джигарханяна Степан опроверг эту информацию. В интервью kp.ru он упомянул, что знает, откуда появилась эта «шумиха». По его словам, бывшей жене артиста Виталине Цымбалюк-Романовской о ненадлежащем уходе за артистом «кто-то написал» из медперсонала клиники, в которой лежал Джигарханян, а та, в свою очередь, поверила «анонимной информации» и поделилась с супругой Петросяна Татьяной Брухуновой.

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября, на 86-м году жизни. В последние годы его состояние здоровья ухудшилось. По предварительным данным, у актера остановилось сердце на фоне множества хронических заболеваний.

Его похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой дочери.

16 ноября приемный сын Армена Джигарханяна Степан опубликовал в Instagram один из последних снимков народного артиста СССР. Ранее СМИ раскрыли содержание завещания актера. Согласно документу, наследником является только его приемный сын Степан. Ранее артист составлял завещание, в котором упоминал свою ныне бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, однако позднее его отменил.