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В Челябинской области найдено тело младенца в обувной коробке

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Следственные органы в Челябинской области начали проверку после нахождения тела младенца в обувной коробке на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает управление Следственного комитета России по региону.

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Тело ребенка на полигоне ТБО (Сосновский район) обнаружил накануне рабочий сортировочного комплекса.

По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

21 ноября тело шестимесячного мальчика без признаков насильственной смерти обнаружили в одной из квартир в городе Долинске на Сахалине. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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