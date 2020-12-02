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Косачев указал на бесцеремонность военных США в Японии

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев 2 декабря счел бесцеремонным заявление командующего американскими ВС в Японии Кевина Шнайдера об изменении подхода Токио в отношении Москвы.

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Ранее в этот же день Шнайдер заявил, что при новом главе японского правительства Есихидэ Суге ожидает усиления активности на границе России, так как Токио скорректирует свой подход в отношении Москвы, пишет «Газета.ру».

«Бесцеремонность американских военных на Окинаве давно уже стала притчей во языцех и раздражителем в двусторонних отношениях. Подозреваю, что нынешняя бесцеремонность генерала Шнайдера в этом смысле мало что изменит — терпели и не такое», — написал Косачев в Facebook.

Он добавил, что при известном уровне союзничества между США и Японией американским генералам не следует оказывать давление на японских политиков и подсказывать им, как вести себя в отношениях с другой страной.

В конце октября военно-воздушные силы США впервые за три года перебросили в Японию стратегический бомбардировщик B-1B.

В августе стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азиатском регионе, в том числе в Японии.

В МИД России сочли, что такая инициатива способна дестабилизировать ситуацию как в регионе, так и в мире в целом.

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