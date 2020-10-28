Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на три года
Туризм
Ростуризм объявил о запуске новых чартеров в российские регионы
Мир
Карабах заявил о погибшем и раненых при обстреле города Шуша
Наука
«Роскосмос» приступит к развертыванию программы «Сфера» в 2021 году
Мир
В Белоруссии ратифицировали соглашение с РФ о взаимном признании виз

США перебросили в Японию стратегический бомбардировщик B-1B

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военно-воздушные силы США впервые за три года перебросили в Японию стратегический бомбардировщик B-1B. Фотографии прибытия воздушного судна опубликованы в социальных сетях 28 октября.

Шире друг: кого США зовут дружить против Китая
И почему такие призывы не везде ложатся на благодатную почву

Самолет приземлился на авиабазе Мисава. Как уточняет «Интерфакс», данная авиабаза находится на севере острова Хонсю в 470 км от российских Курил и 595 км от Приморского края.

В Индо-Тихоокеанском командовании США сообщили, что американские войска в Японии совместно с японскими Силами самообороны 26 октября начали совместные военные учения Keen Sword 21. Целью маневров является повышение американо-японской боеготовности и взаимодействие для укрепления двусторонних отношений между Вашингтоном и Токио. Учения продлятся до 5 ноября.

«Около 200 летчиков и четыре самолета B-1B Lancer из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи с авиабазы Дайесс, штат Техас, прибыли на авиабазу Андерсен, Гуам, для выполнения миссий оперативной бомбардировочной группы в поддержку Тихоокеанских ВВС в ходе учений с союзниками, партнерами и объединенными вооруженными силами», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 октября, в аналитическом центре RAND по заказу Европейского командования США заявили, что в случае военного конфликта с Россией страны НАТО должны сформировать свой воздушный флот, чтобы оказать поддержку тем странам, у которых нет на вооружении боевых самолетов пятого поколения F-35 Lightning II.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020