США перебросили в Японию стратегический бомбардировщик B-1B

Военно-воздушные силы США впервые за три года перебросили в Японию стратегический бомбардировщик B-1B. Фотографии прибытия воздушного судна опубликованы в социальных сетях 28 октября.

Самолет приземлился на авиабазе Мисава. Как уточняет «Интерфакс», данная авиабаза находится на севере острова Хонсю в 470 км от российских Курил и 595 км от Приморского края.

В Индо-Тихоокеанском командовании США сообщили, что американские войска в Японии совместно с японскими Силами самообороны 26 октября начали совместные военные учения Keen Sword 21. Целью маневров является повышение американо-японской боеготовности и взаимодействие для укрепления двусторонних отношений между Вашингтоном и Токио. Учения продлятся до 5 ноября.

«Около 200 летчиков и четыре самолета B-1B Lancer из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи с авиабазы Дайесс, штат Техас, прибыли на авиабазу Андерсен, Гуам, для выполнения миссий оперативной бомбардировочной группы в поддержку Тихоокеанских ВВС в ходе учений с союзниками, партнерами и объединенными вооруженными силами», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 октября, в аналитическом центре RAND по заказу Европейского командования США заявили, что в случае военного конфликта с Россией страны НАТО должны сформировать свой воздушный флот, чтобы оказать поддержку тем странам, у которых нет на вооружении боевых самолетов пятого поколения F-35 Lightning II.