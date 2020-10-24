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В США оценили возможности F-35 в случае конфликта НАТО с Россией

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В случае военного конфликта с Россией страны НАТО должны сформировать свой воздушный флот, чтобы оказать поддержку тем странам, у которых нет на вооружении боевых самолетов пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом говорится в докладе аналитического центра RAND по заказу Европейского командования США.

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«Возможности НАТО в конфликте с Россией улучшатся с появлением сотен истребителей пятого поколения в течение 2020-х годов. Помимо самой платформы, необходимы инвестиции в усовершенствованные радары, современные и дальнобойные боеприпасы и безопасные линии связи», — говорится в сообщении.

Авторы доклада оценили конкретные возможности и проблемы, которые необходимо решить европейским военно-воздушным силам, чтобы позиционировать себя в качестве центрального участника сдерживающей позиции НАТО.

Согласно докладу, истребители F-35 являются наиболее подходящим средством для первоначального контакта с российскими войсками в случае развития конфликта в Европе.

Такой конфликт может возникнуть, если Москва попытается «оккупировать» часть территории НАТО. Благодаря малозаметности и разнообразным датчикам самолеты смогут быть незаметными для российских систем противовоздушной обороны, считают специалисты.

К числу вопросов, требующих решения, они отнесли подготовку на всей территории стран НАТО для проведения операций в пределах досягаемости современных средств ПВО России и особого внимания «подавлению» миссии ПВО противника. «Европейские военно-воздушные силы в настоящее время имеют ограниченные возможности для выполнения наиболее сложных задач высокой интенсивности», — уточняется в сообщении.

«Ограничивающими» факторами использования F-35, по мнению экспертов, являются недостаточное воздушное пространство для проведения учений, количество пилотов и квалифицированных кадров для обучения использованию F-35.

20 октября американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам, которые якобы могут стать угрозой для нацбезопасности США и безопасности американских войск.

В сентябре американские власти заявили о намерении разместить в штате Аляска самое большое количество самолетов пятого поколения — в граничащий с Россией регион они перебросят 150 истребителей F-22 и F-35.

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