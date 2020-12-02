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В НАТО вновь обвинили Россию в продолжении «агрессивной политики»

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Североатлантический альянс обнародовал стратегический доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре», в котором вновь обвинил Россию в «агрессивной политике».

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В альянсе уверены в том, что Москва стремится к политическому, экономическому и военному превосходству над бывшими советскими республиками, а также продолжает подрывать их суверенитет, территориальную целостность. В качестве примеров указана Украина и Грузия.

В документе сообщается, что Россия якобы стремится преградить данным странам путь к присоединению к Североатлантическому альянсу, поэтому необходимо укреплять партнерство с этими «уязвимыми демократиями».

В НАТО также заявили, что Россия регулярно проводит некие «устрашающие военные операции в непосредственной близости от стран — участниц альянса» и угрожает их безопасности.

«В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса», — утверждают авторы отчета.

Несмотря на такую политику в отношении Москвы, Североатлантический альянс намерен продолжать сохранять двусторонний подход к России, который, по их мнению, заключается в диалоге и сдерживании.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление в ходе пресс-конференции в Мюнхене о том, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе.

25 ноября глава оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что страна должна поддерживать высокий уровень военных расходов из-за угрозы со стороны России, которая стала, по ее словам, более явной на фоне модернизации Москвой вооружения.

Оправдывая высокие бюджетные расходы НАТО, в том числе на фоне пандемии, глава немецкого оборонного ведомства подчеркнула, что Европа должна быть способной вести диалог с Россией о разоружении «с позиции силы», а для этого ей нужно укрепить свою собственную позицию.

27 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сравнил слова Крамп-Карренбауэр о диалоге с Россией «с позиции силы» с высказываниями школьников младших классов.

Также слова главы минобороны ФРГ прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению Захаровой, Германия находится в позиции «зависимой страны в сфере безопасности».

10 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше модернизировать свои стратегические ядерные силы. По его словам, ключевой гарантией безопасности России остается ядерная триада. Как заявил президент, в последние годы в армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы, в результате сегодня доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 82%.

Ранее Путин предложил шаги к разрядке обстановки в Европе. Напряженность возникла после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Путин подтвердил, что Россия не будет размещать такие ракеты, пока они не появятся в Европе.

В июне стало известно о том, что члены альянса планируют ответить на российские ракеты, Йенс Столтенберг объявил накануне министерских консультаций — речь шла об укреплении систем ПВО и ПРО, расширении учений, а также об увеличении закупок американских военных самолетов.

Москва заявила, что считает необоснованным сам факт какого-либо реагирования. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, Россия не делает ничего из того, что бы провоцировало повышенную военную активность альянса.

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