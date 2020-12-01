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В НАТО поддержали диалог России и США о продлении СНВ-3

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Главы МИД стран НАТО поддерживают диалог России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил 1 декабря генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам консультаций министров.

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По его словам, НАТО приветствует контакты Москвы и Вашингтона, так как «не хочет оказаться в мире без контроля над вооружениями». Кроме того, альянс призывает к созданию новых механизмов сохранения режима контроля с учетом истечения в феврале 2021 года срока действия СНВ-3, добавил он.

В то же время, отметил Столтенберг, министры иностранных дел стран альянса выступают за меры по «сдерживанию России», хоть и подтверждают необходимость диалога с Москвой, пишет «РИА Новости».

При этом ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководству НАТО следует призвать США к продлению документа. Она подчеркнула, что Москва много раз высказывалась за безусловное продление ДСНВ в том виде, в каком он был подписан, и соответствующее предложение было официально передано Вашингтону еще в декабре 2019 года, после чего неоднократно подтверждалось.

Продление СНВ-3, отметила Захарова, позволило бы выиграть время для комплексных российско-американских переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

Ранее, 26 ноября, американские эксперты попросили кандидата в президенты США Джо Байдена продлить СНВ-3 на пять лет. Они назвали это одним из приоритетных направлений работы нового американского руководства.

12 ноября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Байден понимает необходимость продления документа, но это не означает, что в случае его победы на выборах у Москвы и Вашингтона не будет разногласий по вопросу разоружения.

В октябре США отказались продлевать документ. Летом Вашингтон выдвинул ряд требований, среди которых было участие Китая в новом соглашении. Пекин же указал на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.

Срок действия договора истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году.

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