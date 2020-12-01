Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

МИД выразил недоумение из-за слов генсека НАТО о продлении ДСНВ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководству НАТО следует призвать США к продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а не рассуждать о якобы наращивании российского военного потенциала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 декабря.

Ядерный обмен: от какого оружия РФ сможет отказаться при продлении СНВ
Основная часть новых систем не подпадает под параметры соглашения о стратегических наступательных вооружениях

«Не может не вызывать недоумения, что генсек НАТО говорит о прекращении действия ДСНВ как о чем-то уже вполне предопределенном, хотя абсолютное большинство стран — членов НАТО, если верить заявлениям их представителей, поддерживает продление этого соглашения. Поэтому хотелось бы понять, откуда у Йенса Столтенберга такая уверенность в отсутствии у ДСНВ жизненных перспектив?» — заявила Захарова.

Ранее Столтенберг сообщил, что на встречи министров иностранных дел стран альянса в период с 1 по 2 декабря будет обсуждаться механизм сохранения режима контроля над вооружениями с учетом истечения в феврале следующего года срока действия Договора о СНВ.

Захарова подчеркнула, что Россия многократно высказывалась за безусловное продление ДСНВ в том виде, как он был подписан. Соответствующее предложение было официально передано другой стороне договора — США — еще в декабре прошлого года и с тех пор неоднократно подтверждалось.

По словам Захаровой, продление ДСНВ позволило бы выиграть время для комплексных российско-американских переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. В рамках диалога с США Россия представила конкретные соображения на этот счет.

Захарова выразила предположение, что секретариату альянса было бы более уместно обратиться к американцам и призвать их заняться продлением ДСНВ и конструктивной работой по укреплению стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

В МИДе также напомнили членам НАТО о российских предложениях по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о РСМД, которые предполагают взаимные проверяемые моратории на размещение на европейской земле ракет средней и меньшей дальности.

«Их предметное рассмотрение позволило бы существенно повысить практическую отдачу от проходящей министерской встречи НАТО в плане повышения уровня безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе», — подытожила Захарова.

Ранее, 26 ноября, американские эксперты попросили кандидата в президенты США Джо Байдена продлить СНВ-3 на пять лет. Они назвали это одним из приоритетных направлений работы нового руководства США.

Это обращение к Байдену подписали 27 экспертов из разных организаций, в числе которых Arms Control Association, Campaign for Peace, Disarmament and Common Security и Nuclear Weapons Working Group.

12 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что кандидат на пост президента США Джо Байден понимает необходимость продления ДСНВ, но это не означает, что в случае его победы на выборах у Москвы и Вашингтона не будет разногласий по вопросу разоружения.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что новая администрация США поймет свою ответственность за недопущение развала контроля над вооружениями.

В октябре США отказались продлевать документ в том виде, в котором он был подписан. Летом Вашингтон выдвинул ряд требований, среди которых было участие Китая в новом соглашении. Пекин же указал на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.

Срок действия договора истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020