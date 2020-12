МИД выразил недоумение из-за слов генсека НАТО о продлении ДСНВ

Руководству НАТО следует призвать США к продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а не рассуждать о якобы наращивании российского военного потенциала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 декабря.

«Не может не вызывать недоумения, что генсек НАТО говорит о прекращении действия ДСНВ как о чем-то уже вполне предопределенном, хотя абсолютное большинство стран — членов НАТО, если верить заявлениям их представителей, поддерживает продление этого соглашения. Поэтому хотелось бы понять, откуда у Йенса Столтенберга такая уверенность в отсутствии у ДСНВ жизненных перспектив?» — заявила Захарова.

Ранее Столтенберг сообщил, что на встречи министров иностранных дел стран альянса в период с 1 по 2 декабря будет обсуждаться механизм сохранения режима контроля над вооружениями с учетом истечения в феврале следующего года срока действия Договора о СНВ.

Захарова подчеркнула, что Россия многократно высказывалась за безусловное продление ДСНВ в том виде, как он был подписан. Соответствующее предложение было официально передано другой стороне договора — США — еще в декабре прошлого года и с тех пор неоднократно подтверждалось.

По словам Захаровой, продление ДСНВ позволило бы выиграть время для комплексных российско-американских переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. В рамках диалога с США Россия представила конкретные соображения на этот счет.

Захарова выразила предположение, что секретариату альянса было бы более уместно обратиться к американцам и призвать их заняться продлением ДСНВ и конструктивной работой по укреплению стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

В МИДе также напомнили членам НАТО о российских предложениях по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о РСМД, которые предполагают взаимные проверяемые моратории на размещение на европейской земле ракет средней и меньшей дальности.

«Их предметное рассмотрение позволило бы существенно повысить практическую отдачу от проходящей министерской встречи НАТО в плане повышения уровня безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе», — подытожила Захарова.

Ранее, 26 ноября, американские эксперты попросили кандидата в президенты США Джо Байдена продлить СНВ-3 на пять лет. Они назвали это одним из приоритетных направлений работы нового руководства США.

Это обращение к Байдену подписали 27 экспертов из разных организаций, в числе которых Arms Control Association, Campaign for Peace, Disarmament and Common Security и Nuclear Weapons Working Group.

12 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что кандидат на пост президента США Джо Байден понимает необходимость продления ДСНВ, но это не означает, что в случае его победы на выборах у Москвы и Вашингтона не будет разногласий по вопросу разоружения.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что новая администрация США поймет свою ответственность за недопущение развала контроля над вооружениями.

В октябре США отказались продлевать документ в том виде, в котором он был подписан. Летом Вашингтон выдвинул ряд требований, среди которых было участие Китая в новом соглашении. Пекин же указал на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.

Срок действия договора истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году.