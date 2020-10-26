Посол России рассказал о разногласиях с США по ДСНВ

США категорически отказались продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в том виде, в котором он был подписан. Об этом заявил в понедельник, 26 октября, посол России в США Анатолий Антонов, выступая на ежегодной встрече Международного консультативного совета Центра по изучению вопросов нераспространения.

«Нельзя сказать, что российско-американский диалог идет гладко. Так, упомянутые консультации подтвердили наличие серьезных расхождений по ряду ключевых проблем. При этом США категорически отказались продлевать ДСНВ в том виде, как он был подписан. И это при том, что мы предложили сделать это без всяких условий», — приводит его слова пресс-служба посольства на странице в Facebook.

По словам Антонова, США «взяли соглашение в заложники», поставив условия для его пролонгации. Он также отметил, что сейчас преждевременно говорить, что Россия и США находятся на пороге договоренностей.

«На экспертном уровне работа продолжается, мы надеемся, что все разногласия по сути будут преодолены в результате диалога. Нахождение компромисса — в интересах не только наших двух стран, но и безопасности и стабильности всего мира», — подчеркнул посол.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры. Однако США тогда отказались от этого предложения.

Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истечет в 2021 году, он был подписан между Россией и США в 2010 году.

РФ настаивает на продлении соглашения, но США выдвигают ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.