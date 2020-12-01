Депутат рассказал об интересах США в Черном море

У НАТО нет интересов в Черном море, кроме создания угрозы национальной безопасности России. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек 1 декабря.

«И поэтому нашим ответом этой агрессивной Североатлантической организации будет высокая боеготовность российских Вооруженных сил в регионе», — цитирует его «РИА Новости».

Бальбек отметил, что если Россия для НАТО является агрессором, то и США для РФ «не партнеры». Соответственно, все действия по отношению к разведывательным силам НАТО и кораблям, несущим ударное ракетное вооружение, «абсолютно оправданны и адекватны».

«Так что пусть потом не скулят про то, что их помехами заглушили, истребитель на перехват отправили, держат на прицеле противокорабельного комплекса. Они только такой ответ и понимают. Разговаривать по-человечески эти джентльмены могут только после удара по зубам», — сказал депутат.

Такая реакция Бальбека последовала за заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга, который накануне в ходе пресс-конференции в Мюнхене сообщил, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе.

Столтенберг вновь обвинил Россию в «нарушении территориальной целостности» Украины и Грузии, отметив «усиление российского военного присутствия в Крыму».

В среду, 2 декабря, главы МИД стран — членов НАТО обсудят в ходе видеоконференции с участием министров Грузии и Украины деятельность альянса в регионе Черного моря.

Ранее в ноябре силы и средства Черноморского флота России приступили к отслеживанию действий американского эсминца «Дональд Кук», вошедшего в акваторию Черного моря. Заход корабля стал седьмым за год случаем отправки военных кораблей США в регион.

Месяцем ранее четыре военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря. Речь идет об универсальном транспортном судне «Алиакмон» ВМС Греции, тральщике-искателе мин «Орион» ВМС Франции, морском тральщике «Алгеро» ВМС Италии и базовом испанском военном тральщике «Дуэро».