Группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море

Четыре военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря. Силы Черноморского флота России установили за ними наблюдение, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ в четверг, 29 октября.

«Силы и средства Черноморского флота преступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединенных ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Черного моря 29 октября», — говорится в сообщении центра.

Речь идет об универсальном транспортном судне «Алиакмон» ВМС Греции, тральщике-искателе мин «Орион» ВМС Франции, морском тральщике «Алгеро» ВМС Италии и базовом тральщике «Дуэро» ВМС Испании.

В начале октября британский эсминец Dragon вошел в акваторию Черного моря, а в конце сентября в Министерстве обороны РФ заявляли об увеличении активности НАТО у границ России.

Так, в сентябре американские бомбардировщики впервые имитировали удары крылатыми ракетами по России над Черным морем, а количество разведывательных полетов авиации альянса у берегов Крыма увеличилось на 61% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, присутствие в регионе боевых кораблей блока увеличилось на треть.