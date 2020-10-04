Британский эсминец вошел в акваторию Черного моря

Британский эсминец Dragon вошел в акваторию Черного моря, за ним установлено наблюдение. Об этом 4 октября сообщил Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эскадренного миноносца Dragon ВМС Великобритании, зашедшего 4 октября в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

В конце сентября в Министерстве обороны РФ заявляли об увеличении активности НАТО у границ России. Так, в сентябре американские бомбардировщики впервые имитировали удары крылатыми ракетами по России над Черным морем, а количество разведывательных полетов авиации альянса у берегов Крыма увеличилось на 61% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, присутствие в регионе боевых кораблей блока увеличилось на треть.

При этом источники «Известий» отмечали, что действия, в частности, США в последнее время открыто демонстративны, однако не выглядят большой угрозой с военной точки зрения. Российские ВКС имеют все средства для парирования действий любых масштабов, однако агрессивность американских военных вызывает тревогу.