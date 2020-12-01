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Лавров высказался о влиянии победы Байдена на отношения США с РФ

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Своими заявлениями и высказываниями кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден дает понять, что в случае его президентства внешняя политика Штатов будет больше похожа на политику экс-главы государства Барака Обамы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 декабря.

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Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва руководствуется тем, что «обсуждать последствия выборов в США для международных отношений до объявления официальных результатов преждевременно».

«Это наша принципиальная позиция. Мы, естественно, внимательно следим за тем, что происходит по ту сторону Атлантики, готовы к любому развитию событий. Прогнозы сами по себе, и тем более на данном этапе, не очень благодатная идея. Тем не менее, если судить по заявлениям и высказываниям Байдена, можно предположить, что внешняя политика США в случае его победы будет соответствовать больше тем канонам, которые продвигал в свое время Обама», — сказал Лавров в интервью международному информагентству «Казинформ».

Со ссылкой на слова президента России Владимира Путина министр иностранных дел РФ отметил, что российская сторона всё «спокойно в рабочем порядке» анализирует и примет «любое решение американского народа», а также будет вести работу «с любой администрацией на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела».

«С этой точки зрения мы вправе рассчитывать на то, что Вашингтон начнет наконец считаться с легитимными интересами других международных игроков, включая Россию и Казахстан, и их интеграционных объединений», — заключил Лавров.

Ранее, 12 ноября, Лавров уже прогнозировал, какой может быть политика Байдена в случае победы на выборах в США. В тот день глава российского МИДа отметил, что США в настоящее время расколоты и политика в отношении России может стать сплачивающим моментом.

Выборы в США прошли 3 ноября. Несколько американских СМИ 7 ноября сообщили, что Байден набрал необходимые голоса выборщиков и стал избранным президентом США. В свою очередь кандидат от Республиканской партии и действующий глава государства Дональд Трамп пообещал избирателям победить на выборах главы государства. Почти 80% американцев, по опросам агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos, считают, что на выборах президента США победил Байден.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле сочли корректным дождаться окончательного итога выборов, чтобы поздравить победителя.

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