Корона на вырост: как Россия сможет удержать контроль над COVID-19

В нынешней ситуации самое главное — жесткими методами ввести и удержать масочный режим, а также начать массовую вакцинацию населения, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 30 октября в России вновь зафиксировали антирекорд по ежедневному приросту заболевших COVID-19. При этом увеличивается количество смертельных случаев — за сутки от инфекции в стране умерло 355 человек. Ситуация осложняется нехваткой препаратов, которые застряли на складах из-за проблем с маркировкой лекарств. А лаборатории тем временем не справляются с большим объемом тестов ПЦР, отмечают эксперты. Положение пока не безвыходное, говорят специалисты, есть и другие способы диагностировать коронавирус.

В ожидании вакцинации

Впервые с начала пандемии Россия по ежедневному приросту заболевших COVID-19 перешагнула рубеж в 18 тыс. (18 283). Столько новых случаев насчитали на утро 30 октября. При этом наблюдается снижение процента выявления бессимптомных носителей (сейчас 22,3%, хотя в начале осени их было 26%).

Кроме того, в стране зафиксировали и очередной рекорд по числу смертельных случаев — 355 за сутки. Всего в России от коронавирусной инфекции умерло 27 656 человек.

Корона на вырост Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Почти четверть заболевших за день пришлась на Москву (5268 новых случаев). Ухудшение ситуации по-прежнему наблюдается и в Санкт-Петербурге. Суточный прирост в городе составил 801 новый случай, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Неблагополучная обстановка с распространением коронавируса складывается еще в четырех регионах — Московской (524), Нижегородской (401), Архангельской (325) и Ростовской (310) областях.

Значительный прирост заболевших наблюдается в Воронежской (296 новых случаев) и Свердловской (284) областях, а также в Красноярском крае (292).

В пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в течение месяца может начаться массовая вакцинация от коронавируса.

— Мы готовимся к тому, что вакцину можно будет масштабно внедрять в гражданский оборот и прививать всех желающих москвичей. Мы не теряем время даром, пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально для вакцины от коронавируса, — сказала заммэра в эфире «России 24».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, сообщил, что в регионе планируют развернуть 62 пункта для вакцинации населения.

— Системно прививки от ковида начнем делать в ноябре, а массово — с января. Отдельно отмечу, что вакцинация будет бесплатной, по ОМС, — говорится в заявлении главы Подмосковья.

Руководство Санкт-Петербурга приняло решение возобновить работу временного госпиталя в одном из павильонов «Ленэкспо». Размещаться там будут заболевшие с легкой формой, не имеющие возможность изолироваться от своих родственников, особенно пожилых.

Корона на вырост Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Стоит заметить, что начался рост заболеваемости и среди медицинских работников. Так, в Волгоградской области коронавирусом заразилось уже более 1800 врачей и младшего медперсонала. Вспышка COVID-19 среди медиков произошла и в одной из больниц Самарской области.

Опасный режим

Есть риски, что ситуация с распространением коронавируса вируса может выйти из-под контроля, считает член комитета Госдумы по здравоохранению Татьяна Соломатина. По ее словам, в настоящее время нет нужного количества лекарственных препаратов, а лаборатории не справляются с большим объемом тестов ПЦР.

— Даже если в регионах готовы открыть новый ковидный госпиталь, то лекарства купить для него не могут. Препараты исчезли, в том числе из-за ситуации с маркировкой. И если сейчас проблема с этим не решится, то дальше будет хуже . Самое главное, чтобы правительство как можно быстрее приняло законодательные акты, которые могли бы решить проблему с поставками лекарственных препаратов, — сказала «Известиям» парламентарий.

Татьяна Соломатина также заметила, что Минздрав завален просьбами о закупках для лабораторий пробирок и реагентов.

— Наша страна пластик не может сделать в достаточном объеме? Его сделать можно гораздо быстрее, чем изобрести какой-то лекарственный препарат. Считаю, что мы просто где-то буксуем, — посетовала депутат.

Она также подчеркнула, что снижение числа бессимптомных — в текущей ситуации нормальное явление. Связано это с тем, что вирус стал больше поражать людей с хроническими заболеваниями, онкологией. А рост числа заболевших медиков объясняется тем, что они постоянно находятся в зоне риска и получают большое количество вируса.

Корона на вырост Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Пополнять кадры необходимо за счет ординаторов, студентов 5–6-х курсов, которые могут исполнять функции врача-помощника, а также учащихся медучилищ. Но для этого нужно, чтобы как можно быстрее правительство, Минздрав решило юридический вопрос с трудоустройством молодых специалистов. Кроме того, нужно предусмотреть для них такое же медстрахование, как и для всех медработников, — считает депутат.

Тест ПЦР, конечно, позволяет быстро выявлять вирус, но частичная замена ему возможна, заявил молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов

— В отличие от ситуации весной сейчас есть тесты на антитела класса IgM, которые дают ответы в течение двух-трех часов. Но их нужно проводить не ранее чем на 2–3-й день заболевания, — сказал «Известиям» эксперт.

Сергей Нетесов подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит именно от массового внедрения навыков ношения масок и мытья рук после касания предметов общего пользования . Потому что основной путь попадания вируса именно через нос и через слизистые оболочки глаз, которые люди трогают раз в 10–20 минут. По словам эксперта, необходимо наладить контроль за соблюдением масочного режима.

«Известия» попросили Минздрав прокомментировать ситуацию с нехваткой расходных материалов для тестирования на коронавирус, о которой писали ранее, а также текущую обстановку с заболеваемостью и смертностью. Ведомство оперативно не ответило на запрос.