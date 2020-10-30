Потоковое создание: пандемия испытывает на прочность скорую помощь РФ

Нагрузка на систему здравоохранения в российских регионах, и, в частности, на скорую медицинскую помощь (СМП), увеличилась в несколько раз, сообщили «Известиям» в Госдуме . При этом ситуация сложнее, чем весной, так как выросло количество подхвативших ОРВИ и другие сезонные заболевания. В московском депздраве «Известиям» рассказали о том, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «скорую» стали вызывать на 10–15% чаще. Увеличение нагрузки по сравнению с весенними месяцами отметили в профильном ведомстве Воронежской области. Но главная проблема заключается не в машинах, а в людях, — многие работают сверхурочно, заявили в Совфеде.

Техника на пределе

Нагрузка на автопарк СМП серьезно выросла — такую проблему отмечают даже в бюджетно-обеспеченных регионах.

— Если взять, к примеру, количество обращений в скорую помощь за аналогичный период прошлого года, отмечается увеличение количества вызовов на 10–15%, — сообщили «Известиям» в столичном депздраве, ссылаясь на данные от главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николая Плавунова.

При этом специалист отметил, что нехватки бригад на данный момент нет. В Воронежской области также отметили усилившуюся нагрузку на машины СМП.

— В связи с эпидемиологической обстановкой в РФ, связанной с новой коронавирусной инфекцией в сравнении с весенним периодом 2020 года, нагрузка на автомобили СМП выросла за счет увеличения количества вызовов, закончившихся медицинской эвакуацией, — рассказали «Известиям» в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Потоковое создание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Там подчеркнули, что срок эксплуатации около 30% машин составляет более пяти лет. При этом в ведомстве отчитались о том, что в рамках федеральных контрактов в 2020 году было поставлено 24 автомобиля СМП. Всего на данный момент за скорой помощью закреплено 320 машин.

В министерстве Нижегородской области «Известиям» не предоставили ответа на вопрос о загруженности машин СМП. Там лишь отметили, что «на сегодняшний день проводится большая работа по улучшению качества обслуживания пациентов системой Скорой медицинской помощи». В профильном ведомстве Орловской области также сообщили о стабильной ситуации и хорошем техническом состоянии 212 транспортных средств.

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый в разговоре с «Известиями» подтвердил серьезно возросшую нагрузку на систему здравоохранения в несколько раз . Он отметил, что ситуация различается в зависимости от региона, но в каждом из субъектов есть свои проблемы. И они заключаются не столько в машинах, сколько в дефиците медицинского персонала.

Потоковое создание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Очень много больных сотрудников. Машины стоят, но работать на них некому. Мы получали несколько раз машины в прошлом году. Но наблюдается нехватка врачей, фельдшеров, — подчеркнул сенатор.

И врачи тоже

28 октября во время совещания с президентом вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ситуация продолжает осложняться . Она также подчеркнула, что «почти 82 тыс. врачей, 128 тыс. медицинских работников и 58 тыс. младшего медицинского персонала оказывают помощь ковидным больным». Представители регионов полагают, что этого недостаточно, поскольку из-за распространения коронавируса и сезонных заболеваний нагрузка существенно выросла. В частности, сенатор от Курской области, первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский сообщил об увеличении рабочего дня сотрудников СМП.

— Во всех регионах, в том числе в Курской области, количество вызовов скорой помощи вырастает в разы. Продолжительность рабочего времени бригад СМП увеличивается . Сезонность сказывается, а нагрузка усиливается, поскольку рядом с COVID-19 находятся грипп и ОРВИ, — подчеркнул он.

Потоковое создание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Валерий Рязанский также подчеркнул, что для снижения нагрузки населению необходимо самим заниматься профилактикой своего здоровья и более ответственно относиться к своей безопасности.

Нагрузка на систему здравоохранения из-за роста числа заболевших выросла в два-три раза, сообщил «Известиям» депутат от Якутии, первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов .

— Вызовов самых разных стало очень много. В Якутии картина такая же, как в целом по стране . Исполнительная власть принимает меры от обновления автопарка до повышения оплаты труда врачей. Но в целом ситуация сложная, — резюмировал депутат.

Потоковое создание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Он также подчеркнул, что по сравнению с весной серьезно увеличилось число заболевших не только коронавирусом, но и такими сезонными заболеваниями, как грипп и ОРВИ .

Некоторые машины скорой помощи в регионах сталкиваются с тем, что пациентов у них отказываются принимать. Подобное произошло 27 октября в Омске : автомобили СМП привезли двух больных с COVID-19 к зданию регионального минздрава. До этого больницы просто отказали бригадам скорой принять больных из-за отсутствия свободных коек. Поведение сотрудников омской скорой помощи, решившихся на такой отчаянный шаг, спасло жизни пациентов, однако в очередной раз обнажило системные проблемы, пояснил «Известиям» депутат от региона Олег Смолин.

— У омских врачей был небольшой выбор: везти больных домой, дать им умереть в машинах скорой помощи, либо предпринять неординарные действия. Я считаю, что они поступили правильно, потому что пациентов в итоге госпитализировали, — добавил парламентарий.

Потоковое создание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Депутат также сообщил, что собирается направить запрос в правительство для оказания дополнительной помощи Омской области.