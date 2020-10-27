Самый важный перевозчик: кто помогает врачам добраться до пациентов

В ситуации пандемии во многих регионах России врачи сталкиваются с проблемой транспорта: не хватает карет скорой помощи и не на чем добраться по вызову. Справляются везде по-разному, но, конечно, при использовании машин волонтеров и такси возникают трудности, в том числе и правового характера. «Известия» разбирались, в каком случае возможно доставить медика до больного на такси и кто понесет ответственность, если водитель в результате сам заболеет.

Региональные различия

Елена из Кургана жалуется: участкового врача и скорую помощь приходится ждать очень долго. Сама Елена, почувствовав себя плохо, обратилась в больницу, взяла больничный, сдала тест на коронавирус и после получения положительного результата анализа лечилась дома, а консультировалась с участковым врачом лишь по телефону.

Ее коллеге повезло меньше, он с температурой под 39 градусов ждал приезда скорой 10 дней. Врачи не приезжали, поскольку не были готовы результаты анализа на инфекцию. Лишь после того, как его руководитель вышел на главу регионального минздрава с просьбой о приезде скорой для подчиненного, врачи добрались до больного. В итоге мужчину госпитализировали с 35% поражения легких.

Самый важный перевозчик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Местные медики на условиях анонимности утверждают, что скорая помощь в регионе работает в режиме максимальной перегрузки. «Известия» направили запрос в департамент здравоохранения Курганской области. Но не везде ситуацию характеризуют столь мрачно.

Заведующая третьей подстанцией скорой помощи Краснодара Иза Корсантия сообщила, что у них машин хватает и очереди несущественные. «Большая часть [вызовов] касается температуры. Каждые пять минут вызовы с температурой. 500–600 вызовов бывает в течение суток. А там уже разбираются бригады — ковид/не ковид. Диспетчеры спрашивают, был ли контакт с зараженным или подтвержден ли коронавирус. Если конкретно ковид, то уже едут специальные бригады. А остальные просто могут приехать на температуру, но потом, если нужно, уже перевозят сами», — сказала она.

Довезти пациента

Врачу скорой помощи нет смысла ехать по вызову на такси. «Врач имеет право добраться любым наиболее быстрым доступным способом до пациента, чтобы сохранить ему здоровье. А вот пациента нельзя перевозить на такси», — подчеркнул медицинский юрист, советник московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры» Асад Юсуфов.

Самый важный перевозчик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем не менее в Тюмени 10 поликлиник заключили госконтракты на сумму почти 11 млн на доставку автотранспортом пациентов с коронавирусом, в том числе на КТ. Большинство контрактов получило ООО «Тюменское АТП». Подрядчик предоставит машины для перевозки сотрудников неотложной помощи по вызовам, они же при необходимости будут возить пациентов на КТ и долечиваться, например из моногоспиталя в обсерватор. Салоны машин обещали дезинфицировать.

А комитет городского хозяйства мэрии Читы выделил два автобуса «ПАЗ» для перевозки больных коронавирусом (тех, кто в удовлетворительном состоянии) на КТ легких. Власти Новгородской области решили пойти наиболее очевидным путем – просто купили дополнительно 10 машин скорой помощи.

Гарантии для водителя

На прошлой неделе появилась информация, что пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в Челябинской области на КТ будут возить машины «Яндекс.Такси». О подписании договора рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Но спустя неделю в пресс-службе «Яндекса» уточнили, что соглашение с правительством региона действительно заключено, но речь в нем идет о другом.

«Речь идет о перевозке медперсонала, а не пациентов. Речь только про отдельный флот партнерских автомобилей, где будут повышены меры безопасности для водителей-добровольцев. В таких автомобилях используются специальные защитные экраны, а также проводится ежедневная обязательная дезинфекция. Для водителей будет действовать страховка из специального фонда «Яндекс.Такси» на случай заражения Covid-19», — заявили в компании.

Самый важный перевозчик Дезинфекционная обработка автомобилей такси Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Как объяснил адвокат Иван Кузьмин, поскольку «Яндекс» — не страховая организация, речь, видимо, идет о премиальном фонде. В этом случае работодатель сам решает, выплачивать ли компенсацию. Большинство водителей такси, работающих через агрегаторы, не имеют право на больничный или какие-то другие медицинские льготы, поскольку трудятся по договору гражданско-правового характера.

В другом положении находятся водители таксопарков, работающие по трудовому договору. Работодатель предоставляет сотруднику при необходимости больничный, медосмотр, а лечение по полису ОМС и так, по сути, бесплатное. Но конкретно от заражения коронавирусной инфекцией никто не страхует. «Даже водители скорой, которые по ТК оформляются, тоже рискуют. Это их личное решение. Конечно, есть какие-то доплаты за работу с ковидными больными, но страховки на случай заболевания нет. Они получают доплату, пока работают, а заболели — ушли на больничный», — отметил юрист.

Доставить врача

Осенняя вспышка инфекции вынудила власти многих городов страны искать новые пути взаимодействия с таксопарками в сфере помощи медикам. Например, в Новосибирске планируют использовать 75 машин, выделенных из резервного фонда городских такси.

Самый важный перевозчик Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Тем же путем решили пойти в Кузбассе. По словам мэра Киселевска Максима Шкарабейникова, представители местных таксомоторных компаний согласились выделить автомобили, чтобы увеличить охват пациентов, которым нужна помощь на дому, и уменьшить время ожидания участкового терапевта. Градоначальник добавил, что все меры профилактики коронавирусной инфекции, разработанные Роспотребнадзором, будут выполняться в полном объеме».