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Скорое колесо: регионы рассказали об износе автопарка оперативной службы

Эта проблема обострилась в связи с колоссальной нагрузкой на систему здравоохранения
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Скорое колесо: регионы рассказали об износе автопарка оперативной службы
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2020-04-30 09:20:46
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Изношенность машин скорой медицинской помощи (СМП) в некоторых регионах России в период пандемии коронавируса серьезно влияет на работу оперативной службы. Так, в Республике Башкортостан сообщили о плохом техническом состоянии 163 из 560 автомобилей, об изношенности автопарка на 35% рассказали и в Санкт-Петербурге. Правда, есть и те, у кого всё в порядке: в Нижегородской и Брянской областях заявили об отсутствии дефицита машин СМП. Такую информацию «Известиям» предоставили в профильных ведомствах регионов. Возросшую нагрузку на «скорые» и их нехватку отмечают не только региональные власти, но и федеральные.

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Нехватка колес

Некоторые регионы подчеркивают, что не имеют дефицита машин скорой медицинской помощи (СМП). В частности, об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

— За счет средств федерального бюджета в 2017–2019 годах регион получил 91 автомобиль, из них в 2019 году введены в эксплуатацию 43 новые машины, — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что за январь этого года автопарк региона был обновлен на 11 новых автомобилей. О том, что «скорых» на данный момент хватает, рассказали и в Брянской области.

Скорые
Скорые
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— Автопарк СМП региона регулярно пополняется новыми автомобилями. В Брянской области за период с 2016 по 2019 год получено 177 автомобилей скорой медицинской помощи, из них 120 за счет бюджета РФ, 57 — за счет областного бюджета, — сообщили «Известиям» в Департаменте здравоохранения региона.

А вот в Минздраве Башкортостана отметили проблемы с техническим состоянием автопарка.

— В настоящее время население республики обслуживают 560 автомобилей скорой медицинской помощи классов А, В и С. Из них 163 автомобиля имеют высокий процент износа. Потребность в автомобилях скорой медицинской помощи составляет 160 единиц, — сообщили «Известиям» в профильном ведомстве региона.

Однако там подчеркнули, что обновляют машины по мере выделения средств из бюджета. В 2019 году с помощью федерального центра году было обновлено 24 автомобиля СМП, а 37 машин куплено за счет республиканских денег.

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В Санкт-Петербурге тоже сообщили об изношенности автопарка и имеющейся потребности в дополнительных машинах.

— Износ автопарка составляет 35% (258 автомобилей старше пяти лет). В связи с пандемией есть потребность в дополнительных 13 санитарных автомобилях, — сообщили «Известиям» в комитете по здравоохранению города.

О дефиците машин рассказали и в Управлении здравоохранения Екатеринбурга. Однако там отметили, что ожидают в этом году 16 единиц автопарка за счет областного и муниципального бюджетов, а 12 — за счет федерального центра.

— Учитывая поставки автомобилей скорой медицинской помощи за счет средств бюджетов различных уровней, дефицит автомобилей скорой медицинской помощи составит 8 единиц, — сообщили «Известиям» в профильном ведомстве Екатеринбурга.

Скорые
Автомобили скорой помощи

Автомобили скорой помощи у приемного отделения Центральной городской клинической больницы №24 в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В некоторых регионах отмечают проблемы не только технического характера, но и кадрового. Так, например, губернатор Московской области Андрей Воробьев 27 апреля извинился перед жителями за долгое ожидание скорой помощи. Он сообщал о необходимости увеличить количество врачей и водителей СМП в регионе. «Прошу прощения у каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать. Так происходит потому, что врачи делают акцент на тех, кто на грани жизни и смерти», — заявил Андрей Воробьев в своем Instagram.

«Известия» направили запросы в пресс-службу регионального Минздрава, а также порядка десяти ведомств других субъектов. Не смогли предоставить оперативный комментарий и в Министерстве здравоохранения России.

Становится лучше

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24 апреля Владимир Путин поручил направить 5 млрд рублей на закупку дополнительных машин скорой помощи. В регионах ситуация с количеством и качеством машин действительно непростая, сказал «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин.

Как в регионах могут говорить, что у них достаточно машин скорой помощи, когда на последнем совещании президент заявил о выделении дополнительных средств на их закупку? В условиях тяжелой нагрузки, когда увеличивается потребность в вызове врачей, мы видим, что субъекты испытывают недостаток. Автопарк скорой медпомощи очень быстро стареет. Ежегодно должно замещаться не менее 20%. Эта потребность всегда была и есть, — отметил парламентарий.

Тем не менее, он сообщил, что сегодня ситуация стоит не так остро, как это было ранее.

За последние два года в условиях модернизации первичного звена здравоохранения президентом были выделены целевые средства. Ситуация изменилась, но ее пока сложно назвать хорошей, она нуждается в существенном улучшении, — подчеркнул Николай Говорин.

Скорые
Скорая помощь на улицах Омска 

Скорая помощь на улицах Омска

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Другие специалисты поддерживают эту точку зрения. Новых машин ждут не только регионы, но и федеральные учреждения, нуждаются в замене парка скорой помощи. Об этом «Известиям» сообщил академик РАН, вице-президент Национальной медицинской палаты Евгений Шляхто.

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— Решение президента — очень важный и своевременный шаг. Сегодня колоссальная нагрузка на скорую медицинскую помощь. Нам нужно иметь качественный хороший транспорт, — отметил академик.

Жители регионов отмечают нехватку машин медицинской помощи, но не считают ситуацию критичной. В частности, одна из жительниц пригорода Казани отметила позитивные тенденции.

За время проживания тут вызывала «скорую» три раза. Два года назад пришлось очень долго ждать. В последнее время ситуация улучшилась. Недавно позвонила — пожаловалась на боли в ноге. Скорая не приехала, но прислали медсестру, которая провела все необходимые процедуры, — рассказала собеседница «Известий».

По ее словам, «раз на раз не приходится». Иногда объясняют, что много вызовов и приходится ждать, а иногда машина приезжает в течение 20 минут.

Скорые
Врач сельской скорой помощи

Врач сельской скорой помощи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

О похожей ситуации рассказали и в одном из небольших городов Орловской области. Там отметили, что время ожидания скорой помощи может составлять от 20 минут до нескольких часов.

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— В районном центре есть пункт СМП. Однако он обслуживают не только наш город, но и соседние деревни. По телефону говорят, что машины уехали в поселки и придется подождать. Проблема и в том, что эти же машины везут сложных пациентов в Орел. Путь туда-обратно неблизкий, 100 км в одну сторону, — посетовала собеседница «Известий».

Однако она отметила, что нередки и случаи, когда «скорая» приезжают оперативно. По ее словам, острой нехватки машин в период эпидемии не наблюдается.

«Известия» направили запрос в «Российскую медицинскую ассоциацию». Во Всероссийском союзе пациентов сообщили, что не обладают информацией о состоянии машин скорой помощи и оперативности их прибытия.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Накануне на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах с таким предложением выступил президент.

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