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Бывший мэр Евпатории приговорен к более 3,5 года тюрьмы за махинации с землей

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Железнодорожный суд Симферополя приговорил к 3 годам и 8 месяцам колонии бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова по уголовному делу о махинациях с землей. Об этом 30 октября сообщает ТАСС.

Приговором суда Филонов лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, на 1 год и 6 месяцев с отбыванием основного наказания в колонии-поселении. Из-за коронавируса заседании инстанции проходило в закрытом режиме.

Приговор журналистам зачитала начальник общего отдела Железнодорожного районного суда Симферополя Оксана Тарасенко.

Чиновника задержали весной 2019 года в здании администрации города. Было опубликовано видео его задержания. Как сообщалось, он распорядился незаконно изменить вид разрешенного использования находящихся в собственности города участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Городу был причинен ущерб на сумму около 35 млн рублей.

В конце сентября Следственный комитет предъявил обвинение заместителю главы администрации Евпатории, а также его сообщникам за получение взятки на сумму свыше 10,5 млн рублей. Фигуранты находятся под домашним арестом.

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