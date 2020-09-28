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Заммэра Евпатории и двум его сообщникам предъявили обвинение во взятке

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Следственный комитет (СК) предъявил обвинение заместителю главы администрации Евпатории, а также двоим его сообщникам за получение взятки на сумму свыше 10,5 млн рублей. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает СУ СК по Крыму.

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«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Евпатории, действующего и бывшего заместителей директора МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Евпатории Республики Крым». В настоящее время им предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, на момент совершения преступления действующие заместители управления капстроительства Евпатории предложили директору фирмы оказать содействие в заключении договора с подрядчиком для строительства детского сада. За покровительство должностные лица попросили взятку.

«Когда согласие от предпринимателя было получено, заместители управления капстроительства привлекли к преступной схеме заместителя главы администрации города, который за взятку обязался не принимать меры реагирования в случае выявленных нарушений при поставке модульного детского сада», — добавили в СК.

Отмечается, что сумма взятки составила более 10,5 млн рублей.

Свою вину задержанные сообщники не признают, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Детали произошедшего устанавливаются.

19 августа экс-министра Хабаровского края Максима Прохорова задержали за взятку. Он получил 1,5 млн рублей и $50 тыс, считает следствие.

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