«Это война»: жители Польши вышли на улицы ради права на аборты

В Польше на протяжении вот уже недели не утихают массовые акции протеста против решения Конституционного суда, которое максимально ужесточило и без того почти тотальный запрет на аборты. Демонстранты перекрывают улицы в крупных городах, участвуют в стычках с полицией и требуют отставки правительства. Противники новых ограничений выступают с плакатами «Это война», «Боритесь с вирусом, а не с женщинами» и «Кровь на ваших руках». Эксперты уверены, что запреты лишь увеличат число подпольных операций по искусственному прерыванию беременности, ставя здоровье и жизнь женщин под угрозу. «Известия» разбирались в ситуации.

На протяжении последней недели нормальная жизнь десятков польских городов оказалась нарушена массовыми выступлениями местных жителей. Поводом для акций протеста стало решение Конституционного суда страны, который вводит практически тотальный запрет на проведение абортов — искусственное прерывание беременности теперь будет вне закона даже в том случае, если у плода диагностированы врожденные пороки развития.

Выступления проходят во всех крупных городах республики — Варшаве, Кракове, Познани, Гданьске, Лодзи, Катовице и других. Организаторы утверждают, что в общей сложности к протестному движению присоединились жители свыше 150 населенных пунктов. Нынешние акции — одни из самых масштабных антиправительственных акций в Польше за последние годы. Участники требуют отставки действующего с правых позиций кабинета министров, часть плакатов содержит нецензурные надписи.

Это война Протестующие на улицах в Гданьске, Польша Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/ Bartosz Banka

Чтобы привлечь дополнительное внимание, некоторые демонстрантки скандируют лозунги, с оголенной грудью забираясь на крыши автомобилей. Акции проходят, несмотря на запрет на сборища с участием более 10 человек, введенный для борьбы с дальнейшим распространением коронавируса.

Только ради спасения матери

Решение КС вступит в силу после его официального опубликования, однако в том, что это рано или поздно произойдет, сомнений мало. В результате в Польше останутся легальными лишь аборты для женщин, ставших жертвами изнасилования или забеременевших в результате инцеста, а также прерывание той беременности, которая угрожает жизни и здоровью самой женщин ы .

Это война Марта Лемпарт, лидер организации «Женская забастовка», на акции протеста против постановления Конституционного суда Польши, Варшава Фото: REUTERS/Maciek Jazwiecki

Последовательное «закручивание гаек» в отношении абортов в Польше идет уже более четверти века. Нынешнее решение КС является изменением принятого еще в 1993 году закона, регулирующего вопросы планирования семьи и условий прерывания беременности. В последние годы несколько раз предпринимались попытки ужесточить его, однако на фоне многотысячных протестов власти от своих планов отказывались. Сейчас же суд поддержал инициативу, направленную в КС группой депутатов правящей националистической партии «Право и справедливость» (ПиС); ее лидер — вице-премьер Ярослав Качиньский, бывший глава правительства и брат-близнец погибшего в 2010 году президента Леха Качиньского. Собственно, большинство судей КС также были кандидатурами ПиС, членом которой является и президент Польши Анджей Дуда, который летом этого года победил на выборах и в августе пошел на второй пятилетний срок.

«Крестить, дать имя и похоронить»

В поддержку новых ограничений выступает консервативно настроенная часть жителей Польши, государства с преимущественно католическим населением и одной из наиболее религиозных стран Европы в целом. Помимо соответствия католическим церковным канонам, которые аборты отнюдь не поощряют, власти надеются, что перемены в целом положительно скажутся на демографической ситуации в стране. Премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Gazeta Polska заявил, что «вопрос допустимости абортов порождает сильные эмоции во всем мире», но при этом заметил, что «тому размаху агрессии и риторики ненависти, которые наблюдаются в последние дни в Польше, оправдания нет».

Это война Премьер-министр Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS/Slawomir Kaminski

Ярослав Качиньский заявил о том, что решение КС носит конституционный характер, а протесты сопровождаются антицерковным нигилизмом. «Мы должны защитить польские церкви, защитить их любой ценой», — приводит слова политика агентство АР, отмечая, что подобные призывы «потенциально могут подготовить почву для столкновений с демонстрантами».

Пока массовые акции в Польше проходят без крупных инцидентов; при этом фиксируются случаи, когда телефонные номера клиник, делающих аборты, краской писали на стенах католических храмов, а церковные службы в них прерывались протестующими. Позицию же Качиньского и ПиС, вероятно, полнее всего раскрывает приведенная журналом Time цитата из его выступления несколько лет назад: «Мы будем стремиться к тому, чтобы даже те беременности, которые протекают очень сложно, когда ребенок точно умрет или он серьезно деформирован, завершались родами с тем, чтобы ребенка можно было крестить, дать ему имя и похоронить».

«Возвращение в Средневековье»

Лидеры протестов уверены в том, что решение КС призвано удовлетворить запрос со стороны не только электорального ядра ПиС, но и со стороны церкви. Так, председатель Польской епископской конференции Станислав Гадецкий напомнил, что «законы в нашей стране пишет не церковь». «В свою очередь, церковь не может отказаться защищать жизнь или отречься от позиции, согласно которой каждый человек должен быть защищен с момента зачатия до момента естественной смерти», — подчеркнул архиепископ.

Как отмечает BBC News, судя по опросам общественного мнения, большинство поляков всё же выступает против дополнительного ужесточения норм, регулирующих права женщин на аборты. «Поляки уже простили этому правительству множество разных скандалов, но эту атаку против свободы и достоинства женщин мы не простим, — говорит 33-летняя участница митингов Юлита. — Заставлять нас рожать больных, деформированных детей, причиняя боль и матерям, и младенцам, — это просто варварство, это возвращение Польши в Средневековье. Они перешли границу, и мы не намерены отступать».

С критикой решения КС сейчас выступили не только жители самой республики. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала дату объявления решения КС «печальным днем для прав женщин». Бывший польский премьер Дональд Туск, а ныне — председатель крупнейшей транснациональной партии ЕС — Европейской народной партии, в своем Twitter заявил, что «вброс темы абортов и решение псевдосуда в середине бушующей пандемии — это больше, чем цинизм, это политическая подлость».

Это война Бывший польский премьер Дональд Туск Фото: Global Look Press/Jim West

Критикуют действия Варшавы и международные правозащитные организации. Так, Human Rights Watch, Amnesty International и Центр защиты репродуктивных прав (Center for Reproductive Rights) выступили с совместным заявлением, указывая, что решение КС является нарушением прав человека. Старший советник в Amnesty International Эстер Мэйджор, в свою очередь, отмечает, что «юридические запреты на проведение абортов не приводят к их предотвращению или сокращению их числа; они лишь наносят вред здоровью женщин, вынуждая их идти на подпольные аборты или ехать в другие страны для получения необходимых медицинских услуг, на которые у них есть права».

За абортом — за границу

Изучавшая тему искусственного прерывания беременности преподаватель Сидни Калкин из лондонского Университета королевы Марии уверена, что действующие в Польше рестрикции, как и аналогичные нормы в других странах, «не приводят ни к снижению спроса на аборты, ни к сокращению числа таких операций в целом». «В действительности польские законы способствуют созданию огромного спроса на самостоятельные аборты, которые проводятся при помощи таблеток, а также поездок с целью прерывания беременности в другие страны», — убеждена специалист, статью которой опубликовал портал The Conversation.

Это война Фото: REUTERS/Maciek Jazwiecki

ООН распространила совместное заявление экспертов-правозащитников Объединенных Наций, по словам которых «Польша решила пожертвовать общечеловеческим правом женщин на безопасное и легальное медицинское обслуживание» в нарушение международных правовых обязательств. Решение польского КС «по сути лишило всех женщин страны возможности легально сделать аборт», указывают специалисты.

По официальным данным польского Минздрава, в прошлом году в стране было сделано около 1,1 тыс. абортов: на случаи, когда поводом для операции стали выявленные у плода дефекты, пришлось более 98% операций. При этом, по подсчетам неправительственной Федерации за права женщин и планирование семьи, польки делают от 100 до 150 тыс. абортов в год — либо нелегальным путем в Польше, либо за рубежом. Борцы за права женщин считают, что ужесточение требований лишь увеличит число подпольных абортов, а в случаях, когда речь идет о врожденных пороках у ребенка, роды приведут лишь к физическим и психическим травмам у матерей, которых можно было бы избежать.

Путь в тоталитаризм

Жесткая линия властей по теме абортов призвана помочь дополнительно объединить консервативно настроенный электорат. Впрочем, у этой медали есть, разумеется, и обратная сторона. Например, как отмечает колумнист газеты Rzeczpospolita Артур Барткиевич, партии «Право и справедливость» надо быть готовой к негативным электоральным последствиям нынешних протестов. В частности, «некоторые избиратели, прежде всего молодежь, в результате отвернутся от ПиС», при этом «их голоса в перспективе следующих парламентских выборов могут оказаться ключевыми» . Правящая партия может «еще больше сплотить свой и без того единый электорат, но при этом еще больше отдалиться от остальных избирателей», пишет он.

Это война Фото: REUTERS/Jedrzej Nowicki

«В целом же весь вопрос меньше касается темы абортов как таковых и в большей степени — тех действий, которые воспринимаются как нападки на личные свободы в плане сексуальности — наиболее интимной и приватной сферы жизни, — полагает Барткиевич. — Молодые женщины выходят на улицы не потому, что планируют аборт, а потому, что хотят, чтобы эта сфера жизни принадлежала им».

В целом с приходом ПиС к власти в 2015 году консервативно-националистическая партия сделала продвижение традиционных католических ценностей одной из основ своей политической платформы. Помимо абортов, ПиС, например, активно выступает против расширения прав представителей ЛГБТ-сообщества.