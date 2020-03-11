Дочки невозврата: почему в Азербайджане рождается всё меньше девочек

Азербайджан — зона демографического бедствия. Нет, численность населения и продолжительность жизни увеличиваются. Но чем дальше, тем больше становится гендерный дисбаланс среди новорожденных. По последним данным, на каждых 100 девочек приходится 114 мальчиков. Мальчиков в традиционных семьях ценят больше, поэтому от девочек на ранних стадиях беременности избавляются с помощью селективных абортов. В начале марта в связи с этим правительство утвердило специальную программу. «Известия» разбирались в ситуации.

«Дочка толкалась внутри»

30-летняя Латифа приехала в Баку, чтобы сделать в местной клинике третий в жизни аборт. Рядом лежит 24-летняя Наиля, которой предстоит первый аборт.

Женщины прежде друг с другом не встречались, но одно у них общее: обе отказываются от дочерей и утверждают, что так и будут искусственно прерывать беременность, пока не появятся желанные сыновья.

Латифа объясняет, что избавиться от ребенка ее заставил муж. Супруг сказал, что уйдет к другой женщине и прекратит оказывать финансовую помощь, если не получит мальчика. «У меня нет профессии, я никогда не работала, вышла замуж в 17 лет. Что со мной будет, если он оставит меня? Куда податься? Кто женится на моей дочери?» — спрашивает она.

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Женщина добавляет, что предыдущие аборты дались тяжело. «Во время второй беременности врачи сначала сказали, что будет сын. Я уже чувствовала, как ребенок толкается внутри, разговаривала с ним. Но повторное обследование показало, что у меня полностью здоровая дочь. Я плакала, умоляла, но меня всё равно отвели в клинику», — вспоминает Латифа.

Ее соседка по палате также говорит, что на аборте настоял муж. «Супруг пообещал отдать дочь в детдом», — объясняет Наиля.

По ее словам, о внуке мечтают и родители мужа. «На семейных торжествах свекор всегда произносит тост с пожеланием, чтобы мы наконец обзавелись наследником. В такие моменты хочется умереть от стыда, потому что муж смотрит на меня с укоризной, а золовки — свысока», — говорит девушка.

Дети второго сорта

По данным ООН, Азербайджан занимает второе место в мире по гендерному дисбалансу, республику опережает только Китай. На 100 новорожденных девочек в стране приходится 114 мальчиков. «Это один из антирекордов. Он приводит к диспропорции в половой структуре и влияет на воспроизводство населения», — говорит представитель министерства труда Рена Абдуллаева.

Для примера, за первые 11 месяцев 2019 года в Азербайджане зарегистрировали 129 тыс. новорожденных детей, из которых 53,2% — мальчики, 46,8% — девочки.

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Причина гендерного дисбаланса — селективные аборты. Женщины на ранних стадиях беременности выясняют пол ребенка с помощью УЗИ. Если обнаруживают девочку, то прерывают беременность.

Выявить селективные аборты в общей массе сложно: представители государства ничего не знают о мотивах беременной женщины, к тому же у аборта может быть несколько причин. Правозащитники, однако, отталкиваются от «нормы» и ведут свою статистику. По их данным, ежегодно жертвами селективных абортов становятся 2,2 тыс. детей. Всего за годы независимости жертвами селективных абортов стали 70–75 тыс. девочек.

Причина селективных абортов — гендерное неравноправие в азербайджанском обществе. Мальчиков считают продолжателями рода, наследниками имущества, защитниками родителей и страны. Девочки в этой парадигме — еще один рот. При этом родители сами не дают дочерям образования, а значит, те не получают профессию, не могут зарабатывать и помогать им в старости.

«Девочки в консервативных семьях считаются детьми второго сорта. О них постоянно заботятся и воспитывают в духе традиционных ценностей, то есть не дают учиться, работать. Если их будущий брак складывается неудачно, то они возвращаются в родительский дом с детьми. Всё это делает дочь «экономически невыгодной», — объясняет правозащитница Мехрибан Зейналова.

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Она добавляет, что консервативные семьи испытывают и другие сложности. « Обязательное условие брака — девственность невесты. Родители следят за этим. Если девочка начала половую жизнь до брака, то опозоренной считается не только она сама, но и вся семья. С этим связана проблема ранних браков», — говорит Зейналова.

В Россию с любовью

При сохранении нынешних тенденций к 2050-му каждый год на свет в Азербайджане будут появляться на 12–15 тыс. мальчиков больше. Чиновники называют происходящее разрушением генофонда. Ученые прогнозируют увеличение числа принудительных браков и изнасилований, разрастание теневого рынка проституции. Мужчины будут конкурировать за невест, а многие так никогда и не женятся.

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе с «Известиями» говорит, что азербайджанцы поедут за невестами в другие страны, в первую очередь в Россию. «Мы эту тенденцию уже видим. В России мужчин-азербайджанцев, состоящих в смешанных браках, в три раза больше, чем женщин-азербайджанок», — отмечает собеседник.

Он также прогнозирует, что гендерный дисбаланс спровоцирует социально-политические потрясения. «Молодые одинокие мужчины были движущей силой «арабской весны», недавних протестов в Гонконге. Во время акций протеста они проявляют наибольшую агрессию, склонность к насилию и антиобщественному поведению», — свидетельствует Синельников.

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Власти Азербайджана не раз пытались исправить ситуацию. В 2011 году депутаты парламента предложили законодательно запретить селективные аборты. Документ не приняли, так как не придумали, как отличать такие аборты от других.

В 2019 году депутаты предложили запретить определять пол будущего ребенка. Но и здесь возникли сложности. Полностью отказаться от УЗИ нельзя — оно позволяет отслеживать состояние здоровья женщины и плода. А родители вряд ли будут жаловаться на врача, который сообщит им пол ребенка. Поэтому неясно, как контролировать запрет.