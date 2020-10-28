Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующий режим удаленной работы до 29 ноября. Соответствующий указ размещен на сайте градоначальника в среду, 28 октября.

«Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, так как может привести к дестабилизации ситуации», — написал Собянин в своем блоге.

По его словам, на дистанционный режим работы перешли более 1,22 млн человек. Это помогло снизить число пассажиров общественного транспорта примерно на 40%, что создало там более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения.

Как отметил мэр, в ближайшие недели важно сохранить эту ситуацию. В связи с этим Собянин принял решение продлить требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников до 29 ноября 2020 года.

Также до конца ноября будет действовать домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.

«Статистика вновь и вновь подтверждает, что риск серьезно заболеть и даже умереть от ковида и сопутствующих осложнений в этих группах особенно велик. Наша обязанность — сделать все, чтобы уберечь их от опасности заражения», — подчеркнул Собянин.

Помимо этого до 29 ноября продлевается работа системы идентификации посетителей по QR-коду в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы. Градоначальник добавил, что ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тыс. номеров телефонов. Это позволяет оперативно оповещать граждан о контакте с носителями коронавируса и о применении необходимых мер предосторожности.

«Ситуация в городе становится стабильнее, и важно ее сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями. Спасибо за понимание и терпение», — резюмировал Собянин.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Действие социальных карт учащихся также было приостановлено. Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

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