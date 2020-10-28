Лавров охарактеризовал отношения России с балканским регионом

Западные Балканы уникальный с точки зрения своего геополитического положения, исторических и культурных особенностей регион, с которым Россия рассчитывает и дальше развивать отношения.

Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью боснийской газете «Глас Српске» 28 октября.

Министр отметил, что отношения РФ с Боснией и Герцеговиной можно охарактеризовать как дружественное партнерство. За всё время сотрудничества странам удалось выстроить устойчивую систему связей на основе прагматизма, взаимного уважения, взаимопонимания по широкому кругу вопросов, сказал Лавров.

«Придерживаемся совпадающих или весьма близких позиций по ключевым международным вопросам. Мы едины в недопустимости пересмотра общепризнанных итогов Второй мировой войны, последовательно выступаем против любых форм и проявлений неонацизма..Россия, как известно, входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Боснии и Герцеговины», — указал глава российского МИДа.

Лавров указал, что Москву также объединяют тесные исторические и культурные отношения с Республикой Сербской. При этом Россия остается одним из государств-гарантов мирного соглашения и всецело поддерживает дейтонский статус региона и его конституционные полномочия.

На вопрос журналистов о целесообразности Дейтонских соглашений, российский министр ответил, что хоть договор и принимался в 1995 году, он успешно обеспечивает мир в регионе до сих пор и не требует пересмотра.

Кроме того, Сергей Лавров рассказал, кто и с какой целью обвиняет Россию в «пагубном влиянии на Балканах».

Дейтонское соглашение представляет собой меры и договоренность о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина в 1992–1995 годах.