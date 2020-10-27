Баку заявил о праве уничтожать любые угрожающие его территории военные объекты

Азербайджан имеет право уничтожать любые военные объекты, угрожающие его территории, вне зависимости от их расположения. Об этом говорится в совместном заявлении минобороны и Государственной пограничной службы страны, опубликованном во вторник, 27 октября.

«Нерушимость государственной границы должна быть обеспечена. Любая провокация в этом направлении расценивается как нападение на нашу территориальную целостность. В связи с этим Азербайджан имеет право уничтожать любые легитимные военные объекты, угрожающие его территории, независимо от их местонахождения», ― говорится в заявлении.

Ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что урегулирование кризиса вокруг Нагорного Карабаха возможно только в том случае, если армянская сторона примет базовые принципы.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в регионе вступил в силу 26 октября в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

Вскоре после этого премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что третий режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. По его словам, противники в ходе боев заняли город Кубатлы.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Ранее стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.